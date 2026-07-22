22 Июля 2026, 15:26
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Александру Манчу будет исполнять обязанности директора ANSA
Исполнение обязанностей генерального директора Национального агентства по безопасности пищевой продукции (ANSA) будет возложено на Александру Манчу, заместителя генерального директора этого же учреждения.
Это решение утверждено правительством, передает moldpres.md
Одобрено оно на фоне того, что Раду Мустяцэ завершил свои полномочия в качестве главы ANSA и назначен министром сельского хозяйства и пищевой промышленности.