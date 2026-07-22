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moldpres.md logomoldpres
22 Июля 2026, 15:26
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Александру Манчу будет исполнять обязанности директора ANSA

Исполнение обязанностей генерального директора Национального агентства по безопасности пищевой продукции (ANSA) будет возложено на Александру Манчу, заместителя генерального директора этого же учреждения.

Александру Манчу будет исполнять обязанности директора ANSA.
Александру Манчу будет исполнять обязанности директора ANSA.

Это решение утверждено правительством, передает moldpres.md

Одобрено оно на фоне того, что Раду Мустяцэ завершил свои полномочия в качестве главы ANSA и назначен министром сельского хозяйства и пищевой промышленности.

Источник
moldpres.md logomoldpres
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