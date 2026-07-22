Александру Манчу будет исполнять обязанности директора ANSA

Исполнение обязанностей генерального директора Национального агентства по безопасности пищевой продукции (ANSA) будет возложено на Александру Манчу, заместителя генерального директора этого же учреждения.

Александру Манчу будет исполнять обязанности директора ANSA.