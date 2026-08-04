theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
bani.md logobani
4 Августа 2026, 10:04
1 983
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Экспорт Молдовы в Афганистан в 2025 году составил всего 156 тысяч долларов

Визит делегации Министерства сельского хозяйства Афганистана в Республику Молдова проходит на фоне крайне низкого уровня торговли между двумя странами после резкого сокращения молдавского экспорта в последние годы.

Экспорт Молдовы в Афганистан в 2025 году составил всего 156 тысяч долларов.
Экспорт Молдовы в Афганистан в 2025 году составил всего 156 тысяч долларов.

Как сообщил экономист Вячеслав Ионицэ со ссылкой на данные Таможенной службы, в 2025 году экспорт Молдовы в Афганистан составил всего 155,7 тысячи долларов, что более чем в 22 раза меньше рекордного показателя 2019 года, когда объем поставок достиг 3,53 млн долларов, сообщает bani.md

По данным статистики, торговые отношения между двумя странами в последнее десятилетие были нестабильными. После экспорта на сумму 44,3 тысячи долларов в 2015 году и 32 тысячи долларов в 2016 году поставки выросли до 1,25 млн долларов в 2017 году, затем сократились до 72,8 тысячи долларов в 2018-м, а в 2019 году достигли исторического максимума — 3,53 млн долларов.

После этого двусторонняя торговля начала снижаться. В 2020 году экспорт сократился до 130 тысяч долларов, в 2021-м частично восстановился до 810,5 тысячи долларов, после чего вновь пошел на спад: 532,7 тысячи долларов в 2022 году, 319,4 тысячи долларов в 2023-м, 167 тысяч долларов в 2024 году и 155,7 тысячи долларов в 2025-м.

Министерство сельского хозяйства, ирригации и животноводства Афганистана, находящееся под контролем движения «Талибан», сообщило, что делегация во главе с заместителем министра Садром Азамом Османи находится с официальным визитом в Молдове до 7 августа. Согласно сообщению афганского ведомства, в программу визита входят обсуждение расширения сотрудничества в области сельского хозяйства, аграрных исследований, защиты растений, современных сельскохозяйственных технологий и реализации совместных программ.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
bani.md logobani
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте