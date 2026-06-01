Аэропорт Кишинёва сдаёт площади для такси: почти 40 тысяч леев за лот.

Согласно объявлению в Monitorul Oficial, каждый лот включает помещение площадью 5,25 кв. метра внутри аэропорта для оказания услуг такси, а также несколько наружных площадок для стоянки автомобилей и размещения терминалов вызова пассажиров, пишет bani.md

В каждый лот входят три наружные площадки общей площадью 45 кв. метров для стоянки трёх машин и ещё семь машино-мест общей площадью 87,5 кв. метра.

Стартовая цена каждого лота — 39 599 леев в месяц без НДС. Договоры аренды заключат на пять лет.

В аукционе могут участвовать юридические лица — резиденты и нерезиденты, имеющие право на перевозку пассажиров в режиме такси.

В аэропорту уточнили: деятельность на арендуемых объектах должна строго соответствовать целевому назначению. Использовать их для других целей, не связанных с перевозкой пассажиров и услугами такси, запрещено.