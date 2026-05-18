Самолёты Air Moldova пустят с молотка: продают старые Ту и Ан без двигателей.

Речь идёт о восьми самолётах Ту-134А, пяти Ан-24 и двух Ан-26 — все без двигателей, говорится в объявлении, опубликованном авторизованным администратором Ириной Селевестру. Стоимость воздушных судов варьируется от 632 404 леев до 1,5 млн леев, а общая стартовая цена составляет около 16 млн леев, сообщает Mold-Street.

Самым дорогим лотом стал Ту-134А без двигателей, произведённый в декабре 1978 года, со стартовой ценой 1 503 534 лея. Самым дешёвым — Ан-24 без двигателей, выпущенный 31 марта 1969 года, стартовая цена которого составляет 632 404 лея.

Напомним, 19 января 2026 года суд по делам о неплатёжеспособности отклонил ходатайство временного администратора Ирины Селевестру об утверждении плана ускоренной реструктуризации SRL Air Moldova, который был одобрен собранием кредиторов 7 октября 2025 года.

Суд постановил начать в отношении Air Moldova процедуру банкротства с реализацией и ликвидацией активов компании. Также бывшее руководство крупнейшего когда-то авиаперевозчика Молдовы было лишено права управления, а ликвидатором назначена Ирина Селевестру.

Ранее сообщалось, что в конце июля 2023 года Air Moldova вошла в процедуру ускоренной реструктуризации — механизм, позволявший временно защититься от немедленных требований кредиторов.

Тогда руководство Air Moldova заявляло, что нашло инвесторов, готовых спасти компанию, а ускоренная реструктуризация является частью плана по предотвращению банкротства, урегулированию проблем и привлечению инвестиций.

Финансовые данные показывали, что к концу 2023 года текущие долги Air Moldova превысили 2,3 млрд леев — почти на 300 млн больше, чем в конце 2022 года, и примерно на миллиард выше уровня задолженности на конец 2018 года — последнего года до приватизации.

С тех пор по делу Air Moldova прошло несколько судебных заседаний и процессов. Кроме того, в начале 2024 года по инициативе депутатов PAS были внесены изменения в статью 43 Закона о неплатёжеспособности, чтобы около 28 тысяч граждан смогли быстрее вернуть деньги за билеты, купленные у Air Moldova.

По оценкам парламентариев, речь шла примерно о 75 тысячах билетов на сумму около 9 млн евро (примерно 174 млн леев).