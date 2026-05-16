16 Мая 2026, 15:45
Пассажир пожаловался, что паспортный контроль в аэропорту начинается с улицы
Пассажир Андрей Русу недоволен и критикует ситуацию в Кишиневском международном аэропорту имени Евгения Доги, где очереди на паспортный контроль начинаются за пределами терминала.
В опубликованном в интернете посте он утверждает, что внутри «переполнено», и туристам приходится ждать не менее получаса, чтобы пройти пограничный контроль, передает bani.md
Автор поста утверждает, что проблема возникла как раз перед началом пикового туристического сезона, и просит власти установить больше стоек для пограничников до завершения строительства нового терминала.
«Мы слышим в новостях, что у Кишиневского международного аэропорта имени Евгения Доги есть деньги. Так что эта отговорка не работает. Туристический сезон только начинается, а группы туристов уже стоят в очереди не менее получаса. Что мы будем делать в пик сезона?», — написал пассажир.