Пассажир пожаловался, что паспортный контроль в аэропорту начинается с улицы.

В опубликованном в интернете посте он утверждает, что внутри «переполнено», и туристам приходится ждать не менее получаса, чтобы пройти пограничный контроль, передает bani.md

Автор поста утверждает, что проблема возникла как раз перед началом пикового туристического сезона, и просит власти установить больше стоек для пограничников до завершения строительства нового терминала.

«Мы слышим в новостях, что у Кишиневского международного аэропорта имени Евгения Доги есть деньги. Так что эта отговорка не работает. Туристический сезон только начинается, а группы туристов уже стоят в очереди не менее получаса. Что мы будем делать в пик сезона?», — написал пассажир.