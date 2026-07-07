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bani.md logobani
7 Июля 2026, 13:46
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Кишиневский аэропорт получил рекордную прибыль — почти 712 млн леев

Международный аэропорт Кишинева завершил 2025 год с рекордными финансовыми показателями. Согласно отчету независимого аудитора, активы предприятия превысили 2,5 млрд леев, а доходы за год увеличились более чем в два раза.

Кишиневский аэропорт получил рекордную прибыль — почти 712 млн леев.
Кишиневский аэропорт получил рекордную прибыль — почти 712 млн леев.

Согласно финансовой отчетности, общая стоимость активов аэропорта выросла с 1,88 млрд леев в начале 2025 года до 2,54 млрд леев на 31 декабря. Таким образом, за год активы увеличились более чем на 660 млн леев, сообщает bani.md

Общий объем доходов вырос с 977,6 млн леев в 2024 году до 2,019 млрд леев в 2025-м, то есть более чем вдвое.

Чистая прибыль предприятия достигла 711,9 млн леев против 337 млн леев годом ранее.

В отчете также отмечается укрепление финансового положения предприятия. Собственный капитал аэропорта увеличился до 1,83 млрд леев, а объем денежных средств вырос с 564,9 млн до 805,7 млн леев.

Источник
bani.md logobani
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