Аэропорт Кишинева готовят к расширению: объявлен тендер на строительство.

Палаточные конструкции, установленные у Международного аэропорта Кишинева, являются лишь временным решением. В дальнейшем существующий пассажирский терминал будет расширен.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Боля, сообщает tv8.md

По его словам, 30 июля завершается тендер по выбору компании, которая займется расширением действующего терминала аэропорта. При этом строительство отдельного терминала не планируется.

«Терминал будет расширен. 30 июля 2026 года завершается тендер по определению компании, которая выполнит работы по расширению существующего терминала», — заявил министр.

Как отметил Боля, недавно оборудованные у аэропорта временные зоны ожидания обеспечивают более тысячи дополнительных мест для пассажиров, а также оснащены пунктами с питьевой водой. Эти меры призваны снизить нагрузку на терминал до завершения капитальных работ.

Параллельно ведется проектирование железнодорожной станции Ревака – Аэропорт, которая должна соединить железнодорожную сеть с воздушной гаванью. Здание старой станции Ревака не использовалось около 20 лет. После завершения проектирования власти объявят тендер на строительные работы.

Кроме того, проект предусматривает создание автобусной остановки на Мунчештском шоссе рядом со станцией, чтобы пассажиры могли удобно добираться до аэропорта общественным транспортом.