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bani.md logobani
23 Июля 2026, 08:28
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Боля: У аэропорта Кишинева может появиться временная парковка для машин из Украины

У международного аэропорта им. Евгения Доги в Кишиневе может появиться новая временная парковка.

Боля: У аэропорта Кишинева может появиться временная парковка для машин из Украины.
Боля: У аэропорта Кишинева может появиться временная парковка для машин из Украины.

Для этого руководство аэропорта намерено обратиться в мэрию Кишинева с просьбой о временной передаче в пользование муниципального участка, расположенного поблизости. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Боля, передает agora.md

По словам министра, генеральный директор аэропорта обратится к муниципальным властям с просьбой предоставить участок во временное безвозмездное пользование для строительства временной парковки.

Предполагается, что она будет предназначена в первую очередь для автомобилей, прибывающих из Украины. Необходимость ее создания связана с ростом пассажиропотока через международный аэропорт Кишинева.

Боля отметил, что существующая парковка аэропорта рассчитана на 801 место. В настоящее время она заполнена примерно на 80%.

За первые шесть месяцев текущего года пассажиры из Украины составили 35% от общего числа путешественников, воспользовавшихся аэропортом.

Напомним, ранее в международном аэропорту им. Евгения Доги в Кишиневе возобновили процесс расширения пассажирского терминала. В мае аэропорт объявил о повторном проведении тендера стоимостью более 157 миллионов леев, предусматривающего частичную перепланировку существующих помещений и их расширение.

Источник
bani.md logobani
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