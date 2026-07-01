Аэропорт Ясс теряет пассажиров из-за развития авиаузлов в Кишиневе и Сучаве.

Развитие аэропорта Кишинева и возобновление работы базы Wizz Air в Сучаве привели к временному оттоку пассажиров из Ясс. Об этом сообщает директор аэропорта Ясс Ромео Ватрэ.

В июне аэропорт Ясс зафиксировал уменьшение пассажиропотока на 30 000 человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По словам руководителя, отставание в пределах 20 000–30 000 пассажиров в месяц сохранится в течение всего летнего сезона, а зимнее расписание не сможет полностью компенсировать эту разницу. При этом прогнозируемый пассажиропоток на текущий год составляет около двух миллионов человек против 2,24 миллиона в предыдущем году, однако уже в следующем году руководство ожидает возвращения трафика к росту, передает rupor.md со ссылкой на news.ro

Ватрэ пояснил, что общее количество направлений регулярных рейсов в текущем году осталось на прежнем уровне — 28. Поддержание более высокой связанности помешала временная приостановка полетов в Дубай и Тель-Авив из-за региональной ситуации с безопасностью, над возобновлением которых сейчас ведется работа.

Открытие базы Wizz Air в Сучаве с двумя самолетами и семью новыми маршрутами перераспределило пассажиропоток внутри приграничного региона, поскольку ранее аэропорт Ясс привлекал путешественников из Сучавы отсутствием аналогичных направлений. Дополнительным фактором стало усиление позиций соседнего молдавского узла.

«Существует частичная перекройка между зонами охвата аэропортов Ясс, Сучавы и Кишинева, и расширение емкости на двух из этих аэропортов неизбежно оказывает влияние на третий», — заявил Ватрэ.

Из-за изменения рыночных условий рейс из Ясс в Милан-Мальпенса был исключен из зимнего расписания как наименее рентабельный среди предложений компании. Директор аэропорта подчеркнул, что высокая заполняемость самолетов не гарантирует прибыль, так как финансовая устойчивость рейса зависит от средней стоимости билетов, операционных расходов, сезонности и структуры спроса.