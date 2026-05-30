Адвокаты семьи Людмилы Вартик потребовали от прокуратуры ареста её супруга.

Такое требование последовало после того, как в публичном пространстве появилось постановление, запрещающее ему покидать территорию страны. Об этом Габриэла Корнакер рассказала в студии программы În PROfunzime, передает protv.md

«В день, когда он получил статус обвиняемого, это постановление появилось в публичном пространстве — на одном из аккаунтов была опубликована информация из материалов дела. То есть постановление о привлечении в качестве обвиняемого оказалось в открытом доступе. Поэтому мы, адвокаты, немедленно обратились в прокуратуру и потребовали проверить, каким образом произошла эта утечка.

Поскольку были опубликованы данные из дела, доступ к которым имел только обвиняемый, ведь это постановление было вручено ему и его адвокату. Другие лица не имели доступа к этому процессуальному документу.

Учитывая это обстоятельство и другие риски, мы попросили прокуратуру изменить меру пресечения. Применить другую меру пресечения», - отметила Корнакер.

«Речь идет о предварительном аресте. Мы потребовали изменить меру пресечения, поскольку считаем, что эти обстоятельства наносят ущерб расследованию.

Запрет на выезд из страны был введён только тогда, когда ему был присвоен статус обвиняемого. То есть в период, когда он имел статус подозреваемого, к нему вообще не применялись никакие меры процессуального принуждения», - говорит адвокат.

Согласно законодательству Республики Молдова, ходатайство о применении предварительного ареста может подать только прокурор по делу, а решение принимает исключительно следственный судья.

Габриэла Корнакер также заявила, что каждый раз обращалась в прокуратуру, когда в публичном пространстве появлялись утечки материалов дела.

«Каждый раз мы уведомляли прокуратуру. Несколько дней назад в открытом доступе появился и отчёт судебно-медицинской экспертизы, который был составлен ещё в начале расследования в отношении потерпевшей.

Также были опубликованы фотографии, на которых погибшая лежит на земле. Эти материалы распространил бывший прокурор. Позже мы заметили, что эта публикация была удалена», - говорит Корнакер.

«Как эти материалы попали к бывшему прокурору и кто это?», - спросила ведущая.

«Этого мы не знаем. Это предстоит установить органу уголовного преследования», - ответила адвокат.