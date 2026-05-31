unimedia.info logounimedia
31 Мая 2026, 12:15
3
Адвокат: Тело Людмилы Вартик было исследовано с помощью компьютерной томографии

Адвокат Габриэла Корнакер поясняет, что дополнительная судебно-медицинская экспертиза, проведенная после эксгумации тела Людмилы Вартик, направлена ​​на выяснение точной причины и механизма смерти.

Адвокат: Тело Людмилы Вартик было исследовано с помощью компьютерной томографии.
Адвокат: Тело Людмилы Вартик было исследовано с помощью компьютерной томографии.

По словам адвоката, компьютерная томография может выявить возможные переломы, трещины костей или другие повреждения, которые могли произойти до смерти, передает unimedia.info

«Эксгумация состоялась 14 мая, и я хочу сказать, что впервые в Республике Молдова была проведена эксгумация тела и его обследование с помощью компьютерной томографии. Подобное исследование тела умершего никогда ранее не проводилось. Почему был выбран именно этот вид исследования? Прежде всего, чтобы выявить все травмы, которые произошли или не произошли только в момент смерти, но могли произойти до этой смерти, в течение длительного периода времени. Здесь я имею в виду переломы, трещины костей, мышцы, связки — все, что можно получить в качестве данных для исследования и медицинских данных с помощью этой научной процедуры», — пояснила Габриэла Корнакер.

Адвокат также сообщила, что было подано ходатайство о проведении судебного эксперимента, чтобы выяснить, не была ли жертва сброшена.

«Судебный эксперимент подразумевает инсценировку смерти с помощью манекена. Он проводится для того, чтобы полностью исключить другие версии и оставить только версию самоубийства», — сказала Габриэла Корнакер.

unimedia.info logounimedia
