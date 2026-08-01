Адвокат: Власти слишком громко сообщают о задержаниях, но молчат об освобождениях.

двокат Эдуард Руденко раскритиковал избирательный подход государственных органов Молдовы к информированию общества о ходе резонансных уголовных дел.

Он написал в социальных сетях, что «правоохранительные органы активно освещают задержания и аресты, однако практически не комментируют случаи оправдания обвиняемых или изменения им меры пресечения в резонансных случаях», передает infotag.md

Руденко считает, что если человек действительно совершил преступление, он должен быть осужден на основании закона, без поблажек или договоренностей.

Адвокат отметил, что возникает закономерный вопрос: почему громкие заявления о «борьбе с большой коррупцией» далеко не всегда заканчиваются обвинительными приговорами?

В качестве примеров он привел изменение меры пресечения бывшему депутату ДПМ Владимиру Андронаки, арест которого ранее представляли как одно из главных достижений антикоррупционной борьбы последних лет, а также оправдательный приговор бывшему заместителю генерального прокурора Игорю Попе по делу о ложных декларациях.

Руденко подчеркнул, что не оценивает законность судебных решений, а обращает внимание на отсутствие такой же публичности, которая сопровождала уголовные дела в отношении Андронаки и Попа.

По его мнению, государственные институты обязаны с одинаковой открытостью информировать общество, как о начале расследований, так и об их итогах.

Адвокат считает, что в правовом государстве главным показателем эффективности правоохранительной системы должны быть не задержания под телевизионные камеры, а законные и обоснованные судебные приговоры.

«В противном случае громкие задержания превращаются в инструмент пиара власти за счет налогоплательщиков, а подобная практика свидетельствует о проявлении институционального лицемерия», - заключил Руденко.

Бывший заместитель генерального прокурора Игорь Попа оправдан судом по делу о ложных декларациях о своем имуществе. Антикоррупционная прокуратура подтвердила, что оправдательный приговор был вынесен 27 июля. По версии следствия, Попа не указал в декларациях за 2018–2020 гг. имущество, принадлежавшее женщине, которую прокуратура считала его сожительницей. Защита заявила, что обвинение не представило доказательств вины, а в указанный период у Попы не было сожительницы. Несмотря на вынесение приговора бывшему высокопоставленному прокурору (скандально известному своими решениями в период власти олигарха Владимира Плахотнюка) до 30 июля оно не было опубликовано на портале суда.