Адвокат Никанора Чокинэ: Он прибудет в место заключения, указанное в приговоре.

Никанор Чокинэ, бывший примар коммуны Болдурешты, и его сообщник Ион Андронаки остаются под стражей.

Судьи Апелляционной палаты оставили в силе приговоры суда первой инстанции. Решение судей может быть обжаловано в Высшей судебной палате в течение двух месяцев со дня его оглашения, передает noi.md со ссылкой на tvrmoldova.md

Никанор Чокинэ и его сообщник Ион Андронаки участвовали в судебном заседании посредством телеконференции. Апелляционная палата отклонила апелляционные жалобы обоих адвокатов, требовавших оправдательного приговора. Также было отклонено ходатайство прокуроров, которые запрашивали более суровое наказание для Иона Андронаки.

«Теперь он прибудет в место, указанное в приговоре суда первой инстанции, — в пенитенциарное учреждение открытого типа. Однако это не означает, что мы согласны с содержанием Никанора Чокинэ в каком-либо пенитенциарном учреждении. Я считаю, что право Никанора Чокинэ на эффективную защиту и справедливое судебное разбирательство было нарушено, в том числе в апелляционном порядке. Мы дойдем до Европейского суда, чтобы в итоге доказать невиновность моего подзащитного», — заявил адвокат Дмитрий Булига.

«Нам предстоит изучить мотивировочную часть решения суда, и в зависимости от аргументов мы обязательно обратимся с жалобой в Высшую судебную палату. Я твердо убеждена, что в отношении Иона Андронаки совершена несправедливость», — отметила адвокат Вероника Шишкану.

Прокурор по делу на процессе отсутствовал. В пресс-релизе Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) уточнила, что оба осужденных будут переведены в пенитенциарное учреждение. Никанор Чокинэ был приговорен к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания за совершение ДТП со смертельным исходом, в котором погиб 14-летний подросток.

Врач-стоматолог Ион Андронаки, признанный сообщником Чокинэ за то, что предположительно помог ему скрыть следы аварии, был приговорен к двум годам лишения свободы, из которых только шесть месяцев — реального срока.