26 Мая 2026, 13:03
Рассмотрение апелляции по делу об осуждении Плахотнюка начнётся в августе

Апелляционная палата "Центр" установила дату первого заседания, на котором будет рассмотрена апелляция по делу «Банковское мошенничество». Слушание запланировано на 24 августа.

Согласно информации, опубликованной на портале судебных инстанций, дело будет рассмотрено судебной коллегией под председательством судьи Дениса Бэбэлэу, передаёт ipn.md

Приговор первой инстанции был обжалован как прокурорами, так и адвокатами обвиняемого. Антикоррупционная прокуратура считает наказание слишком мягким и требует увеличить его до 25 лет лишения свободы, в соответствии с первоначальным запросом.

Защита, в свою очередь, утверждает, что решение является незаконным и не основано на убедительных доказательствах.

Влад Плахотнюк был приговорён к 19 годам лишения свободы 22 апреля, путём суммирования сроков наказания, судьями Кишинёвского суда, сектор Буюканы. Он не присутствовал на оглашении приговора.

