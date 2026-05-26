Рассмотрение апелляции по делу об осуждении Плахотнюка начнётся в августе.

Согласно информации, опубликованной на портале судебных инстанций, дело будет рассмотрено судебной коллегией под председательством судьи Дениса Бэбэлэу, передаёт ipn.md

Приговор первой инстанции был обжалован как прокурорами, так и адвокатами обвиняемого. Антикоррупционная прокуратура считает наказание слишком мягким и требует увеличить его до 25 лет лишения свободы, в соответствии с первоначальным запросом.

Защита, в свою очередь, утверждает, что решение является незаконным и не основано на убедительных доказательствах.

Влад Плахотнюк был приговорён к 19 годам лишения свободы 22 апреля, путём суммирования сроков наказания, судьями Кишинёвского суда, сектор Буюканы. Он не присутствовал на оглашении приговора.