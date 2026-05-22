Осипов остаётся под стражей: адвокаты намерены обжаловать это решение.

Судьи Кишинёвского суда, сектор Чеканы, приняли решение продлить срок содержания под стражей на 30 дней по делу, в котором он обвиняется в злоупотреблении служебным положением, передает ipn.md

Адвокат бывшего вице-премьера Виктор Мунтяну заявил, что нет оснований для содержания его под стражей, а само дело он назвал сфабрикованным.

«Мы считаем, что нет оснований для его содержания под стражей. Однако мы надеемся, что ситуация изменится. Это сфабрикованное дело. Мы, конечно, обжалуем решение и надеемся, что и наш клиент, и народ смогут увидеть справедливое правосудие», — сказал адвокат защиты.

Дело касается открытия магазинов duty-free в Приднестровском регионе. Решение суда было принято в рамках рассмотрения ходатайства прокуратуры о продлении превентивной меры.

В заявлении, направленном через адвокатов, Виктор Осипов утверждает, что обвинения касаются его деятельности в 2015 году, когда он участвовал в разработке норм, касающихся расширения сети магазинов беспошлинной торговли на приднестровском участке границы с Украиной. Он заявляет, что инициатива обсуждалась на правительственном уровне и что принятые меры были законными.

При этом он упоминает, что после возникновения подозрений в нарушениях он обратился в государственные органы с просьбой провести расследование дела и инициировал законопроект об отмене соответствующих норм. Осипов также утверждает, что рассматриваемые решения были приняты коллегиальным голосованием в Правительстве и Парламенте, а не индивидуально, и отвергает обвинения в предполагаемых связях с преступными группировками, а также заявляет о намерении обратиться в Европейский суд по правам человека.