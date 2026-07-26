theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
focus.ua logofocus
26 Июля 2026, 21:00
6
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Земля нагревается быстрее, чем когда-либо: ученые делают неутешительный прогноз

Используя данные о климате в далеком прошлом Земли, можно спрогнозировать то, что ждет нас в ближайшем будущем, говорит эксперт.

Земля нагревается быстрее, чем когда-либо: ученые делают неутешительный прогноз.
Земля нагревается быстрее, чем когда-либо: ученые делают неутешительный прогноз.

Сейчас Европа переживает, возможно, самое жаркое и засушливое лето за всю историю наблюдений. Это в который раз доказывает, что игнорировать изменение климата уже нельзя. Но насколько жарче станет на нашей планете и смогут ли выжить люди в таких условиях? На этот вопрос дает ответ Билл Макгуайр из Университетского колледжа Лондона, пишет New Scientist.

Чтобы получить представление о будущем климата Земли можно использовать данные об изменениях климата, которые хранятся в древних горных породах. Эта геологическая летопись рассказывает о том, какие потенциальные последствия ждут нашу планету в случае еще большего роста глобального потепления.

Макгуайр говорит, что сейчас проблема заключается даже не в том, что Земля очень нагревается, в том, что она нагревается очень быстро. Еще никогда за всю историю Земли уровень углекислого газа в атмосфере и уровень температуры не повышался так быстро, как за последние примерно 200 лет. В основном это связано с деятельностью человека.

Исследования показывают, что температура на Земле повышалась за последние два столетия в 10 раз быстрее, чем во время палеоценово-эоценового термического максимума 56 млн лет назад, когда наблюдалась экстремальная жара и в 20 раз быстрее, чем в конце последнего ледникового периода.

Моделирование показывает, что если выбросы углекислого газа достигнут пика к 2040 году, а затем быстро сократятся, то в ближайшем будущем мы можем получить климат, который был на Земле 3 миллиона лет назад. Тогда концентрация углекислого газа в атмосфере была значительно ниже, но температура была на 2,5–4 градуса Цельсия выше, а уровень моря — на 15–25 метров выше.

Если не получится быстро ограничить выбросы углекислого газа, то мы можем получить климат, который был на Земле 15-17 миллионов лет назад миллиона лет назад. Тогда концентрация углекислого газа в атмосфере была немного выше, температура была на 6–8 Цельсия выше, а уровень моря — на 50 метров выше, чем сегодня.

Но данные о нынешней скорости нагрева планеты предполагают, что на земле может снова быть климат, как 50 миллионов лет назад. Это была чрезвычайная жара, средняя температура была выше на 8-10 градусов Цельсия. А потому, если то же самое повториться, большая часть нашей планеты станет непригодной для жизни человека, говорит Макгуайр.

Источник
focus.ua logofocus
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте