Астероид Апофис смогут увидеть 7,6 млрд человек.

Для наблюдения за объектом размером в три футбольных поля не понадобится специальное оборудование.

Прямо сейчас по направлению к Земле стремительно движется астероид Апофис – небесное тело диаметром более 360 метров, получившее своей название в честь древнеегипетского змея Апопа, олицетворяющего хаос и тьму. Ученые называют его первым астероидом в истории, чье видимое прохождение мимо нашей планеты удалось предсказать с точностью до дня. Но выделяет Апофис и еще одна важная деталь: наблюдать его невооруженным глазом сможет практически все население земного шара, передает mentoday.ru

Кто и когда сможет увидеть Апофис

Как сообщает портал Space.com, сейчас ученые продолжают следить за траекторией движения Апофиса и все точнее определяют сроки его максимального сближения с Землей. Согласно последним расчетам астрономов, астероид подойдет к нашей планете на максимально возможное расстояние 13 апреля 2029 года.

Фактический успех наблюдений за небесным телом будет зависеть от целого ряда факторов – в том числе от облачности и степени светового загрязнения. Однако пока специалисты полагают, что возможность понаблюдать за Апофисом будет у 90% населения Земли – то есть у 7,6 миллиарда человек.