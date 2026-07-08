Астероид Апофис смогут увидеть 7,6 млрд человек
Для наблюдения за объектом размером в три футбольных поля не понадобится специальное оборудование.
Прямо сейчас по направлению к Земле стремительно движется астероид Апофис – небесное тело диаметром более 360 метров, получившее своей название в честь древнеегипетского змея Апопа, олицетворяющего хаос и тьму. Ученые называют его первым астероидом в истории, чье видимое прохождение мимо нашей планеты удалось предсказать с точностью до дня. Но выделяет Апофис и еще одна важная деталь: наблюдать его невооруженным глазом сможет практически все население земного шара, передает mentoday.ru
Кто и когда сможет увидеть Апофис
Как сообщает портал Space.com, сейчас ученые продолжают следить за траекторией движения Апофиса и все точнее определяют сроки его максимального сближения с Землей. Согласно последним расчетам астрономов, астероид подойдет к нашей планете на максимально возможное расстояние 13 апреля 2029 года.
Фактический успех наблюдений за небесным телом будет зависеть от целого ряда факторов – в том числе от облачности и степени светового загрязнения. Однако пока специалисты полагают, что возможность понаблюдать за Апофисом будет у 90% населения Земли – то есть у 7,6 миллиарда человек.
Для того, чтобы разглядеть объект, даже не потребуется специализированное оборудование. По словам астрономов, на небосводе Апофис будет выглядеть как заметная светлая точка, плавно проходящая расстояние, сравнимое с диаметром полного лунного диска, примерно за 60 секунд.
Детальных оптических снимков Апофиса пока не существует – он слишком далек, чтобы его могли отследить космические аппараты. Однако исследователи полагают, что у астероида вытянутая двудольная форма, которая напоминает арахис. Поверхность объекта с большой долей вероятности покрыта реголитом – рыхлой смесью пыли и скальных обломков, как у других каменистых астероидов.
Астероид движется вокруг Солнца по вытянутой эллиптической орбите. Его путь пролегает через внутреннюю область Солнечной системы, пересекая орбиты Венеры, Земли и Марса.
Средняя скорость движения Апофиса – 30,7 километра в секунду. Однако в момент своего максимального сближения с Землей он замедлится до 5,6 километра, что сопоставимо со скоростью межконтинентальной баллистической ракеты.
Несмотря на то, что Апофис пройдет довольно близко к нашей планете, ученые пока исключают вероятность его столкновения с Землей. По их подсчетам, если такая угроза и возникнет, то не ранее через 100 лет. Несмотря на это, Апофис формально входит в список потенциально опасных астероидов – в него попадают любые космические тела крупнее 140 метров, которые сближаются с Землей.