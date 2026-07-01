Ученые: Глобальное потепление зашло дальше, чем все думают.

Много лет назад ученые установили условный порог глобального потепления, за которым последствия климатических изменений станут катастрофическими.

На протяжении многих лет политиков призывали принять срочные меры по защите климата, чтобы не пересечь этот порог. Но, как пишет Popular Mechanics, новое исследование австралийских ученых свидетельствует о том, что человечество, возможно, уже пересекло критический порог, передает unian.net

Издание напоминает, что после заключения Парижского климатического соглашения в 2015 году международное сообщество определило ключевую цель – не допустить превышения среднего долгосрочного потепления на 1,5 °C по сравнению с доиндустриальным периодом. Именно этот показатель считается пределом, после которого риски для экосистем и человечества существенно возрастают.

Однако исследователи из Института океанов Университета Западной Австралии пришли к выводу, что этот порог мог быть превышен еще в 2020 году. Для этого они проанализировали шесть склероспонгий – морских губок, которые растут чрезвычайно медленно и накапливают в своих известковых скелетах информацию о климате прошлых веков. По соотношению стронция и кальция учёные реконструировали температуру океана, начиная примерно с 1700 года.

В публикации отмечается, что такая методика позволяет заглянуть значительно дальше в прошлое, чем прямые измерения температуры моря, которые ведутся лишь с середины XIX века. Именно поэтому Межправительственная группа экспертов по изменению климата использует 1850–1900 годы в качестве базового доиндустриального периода для современных оценок.

По оценкам авторов работы, глобальное потепление могло начаться примерно на 80 лет раньше, чем предполагают нынешние расчеты Межправительственной группы экспертов по изменению климата, а уровень потепления уже в 2020 году превысил доиндустриальный уровень на 1,7 °C.

Впрочем, как отмечает издание, не все учёные согласны с такими выводами.

"Трудно поверить в утверждение, что инструментальные наблюдения являются неверными на основании данных палеогубок из одного региона мира… Честно говоря, для меня это совершенно не имеет смысла", – отметил один из ученых.

Другие исследователи также считают, что для пересмотра действующих климатических оценок необходимо получить дополнительные данные из других частей Мирового океана.

Несмотря на споры вокруг нового исследования, Popular Mechanics подчеркивает, что всё больше научных работ свидетельствуют о приближении климата к порогу потепления в 1,5 °C.

"Чтобы сохранить планету для будущей жизни, человечеству нужно немедленно сократить выбросы – в конце концов, морские губки нам об этом говорят", – резюмирует издание.