Землю продолжает штормить.

Магнитные бури регулярно фиксируют с конца июня.

Магнитные бури не утихают. На выходных шторм на Земле продолжится. Об этом предупреждает Британская геологическая служба, передает unian.net

В течение 4 и 5 июля наша планета попадет под касательные удары от корональных выбросов массы, которые произошли на Солнце в начале месяца. Из-за этого ожидаются умеренные магнитные бури уровня G2.

По прогнозу, остаточные эффекты этих выбросов постепенно будут ослабевать. В начале следующей недели магнитная буря продолжится, но уже должна ослабеть до уровня G1.