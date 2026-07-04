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unian.net logounian
4 Июля 2026, 11:00
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Землю продолжает штормить

Магнитные бури регулярно фиксируют с конца июня.

Землю продолжает штормить.
Землю продолжает штормить.

Магнитные бури не утихают. На выходных шторм на Земле продолжится. Об этом предупреждает Британская геологическая служба, передает unian.net

В течение 4 и 5 июля наша планета попадет под касательные удары от корональных выбросов массы, которые произошли на Солнце в начале месяца. Из-за этого ожидаются умеренные магнитные бури уровня G2.

По прогнозу, остаточные эффекты этих выбросов постепенно будут ослабевать. В начале следующей недели магнитная буря продолжится, но уже должна ослабеть до уровня G1.

Источник
unian.net logounian
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