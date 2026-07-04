4 Июля 2026, 11:00
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Землю продолжает штормить
Магнитные бури регулярно фиксируют с конца июня.
Магнитные бури не утихают. На выходных шторм на Земле продолжится. Об этом предупреждает Британская геологическая служба, передает unian.net
В течение 4 и 5 июля наша планета попадет под касательные удары от корональных выбросов массы, которые произошли на Солнце в начале месяца. Из-за этого ожидаются умеренные магнитные бури уровня G2.
По прогнозу, остаточные эффекты этих выбросов постепенно будут ослабевать. В начале следующей недели магнитная буря продолжится, но уже должна ослабеть до уровня G1.