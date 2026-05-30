Ученые назвали простой метод для снижения веса за неделю.

Согласно этому исследованию, интервальные тренировки даже один раз в неделю могут быть столь же эффективны для снижения веса и улучшения работы сердечно-сосудистой системы, как и три тренировки в неделю, передает euronews.com

Эти выводы, опубликованные в авторитетном научном журнале «Nature Communications», предлагают структурированный и эффективный подход тем, кто из‑за рабочей или семейной занятости не может регулярно посещать спортзал.

Прорыв в управлении абдоминальным ожирением

Абдоминальное ожирение — одна из самых опасных форм накопления жира в организме, напрямую связанная с сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и повышенным риском смертности.

Хотя физические упражнения играют ключевую роль в лечении этого состояния, для многих людей, особенно с избыточным весом, соблюдение регулярного режима тренировок становится серьезным вызовом.

Исследовательская группа Школы общественного здравоохранения Гонконгского университета установила, что «интервальная быстрая ходьба», даже если выполнять ее всего один раз в неделю, может уменьшать жировую массу тела и заметно улучшать кардио-респираторную выносливость.

Почему интервальные тренировки эффективнее?

Интервальные тренировки включают короткие отрезки физической нагрузки высокой интенсивности (например, очень быстрой ходьбы), которые чередуются с периодами отдыха или легкой активности (спокойной ходьбой).

По сравнению с ровной, непрерывной ходьбой такой подход позволяет значительно быстрее сжигать висцеральный жир — тот, что откладывается вокруг внутренних органов.

Профессор Парко Сио Мин-фай, глава кафедры кинезиологии Гонконгского университета и руководитель исследования, говорит: «Действующие рекомендации обычно предполагают три тренировки в неделю, однако наше исследование показывает: если общее время занятий за неделю остается неизменным, разделение его на меньшее число, но более качественных сессий дает аналогичный результат».

Подробности клинического эксперимента: 75 минут в неделю достаточно

Исследование проводилось с сентября 2021 по сентябрь 2024 года и охватило 315 взрослых жителей Гонконга с абдоминальным ожирением.

Участников разделили на три группы: первая выполняла 75‑минутную интервальную тренировку один раз в неделю, вторая распределяла те же 75 минут на три 25‑минутные сессии в течение недели, а третья, контрольная группа, получала только просветительские рекомендации по вопросам здоровья.

Через 16 недель результаты оказались впечатляющими: обе тренировочные группы, независимо от того, занимались они один или три раза в неделю, показали схожее снижение общей жировой массы, процента жира и окружности талии. Показатели работы сердца и легких также улучшились в равной степени.

Идеальный вариант для спортсменов «выходного дня»

Результаты исследования подтверждают эффективность модели так называемых спортсменов «выходного дня» — людей, которые концентрируют всю недельную физическую активность в один или два выходных дня.

Профессор Сио отмечает: «Для многих взрослых, разрывающихся между работой, учебой и семьей, нехватка времени — главный барьер для занятий спортом. Наши данные показывают, что одна тренировка в неделю может стать реальной и эффективной альтернативой для тех, кто не может выделить время на занятия несколько раз в неделю».

Эксперты подчеркивают, что ключ к успеху этого подхода — сохранять высокую интенсивность нагрузки в рамках этой единственной еженедельной тренировки.

Фактически это исследование открывает новые возможности для борьбы с ожирением в перегруженных делами современных обществах и наглядно демонстрирует, что качество и суммарная продолжительность активности важнее ее ежедневной повторяемости.