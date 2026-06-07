Обнаружена бактерия, замедляющая повторный набор веса.

Новое исследование, опубликованное в журнале Nature Medicine, предлагает неожиданный подход к решению одной из главных проблем диетологии — повторному набору веса после похудения. Ключевую роль в этом процессе может играть один конкретный вид кишечных бактерий — Akkermansia muciniphila.

Хорошо известно, что организм активно сопротивляется потере килограммов. После похудения запускаются биологические механизмы, провоцирующие возврат веса: усиливается чувство голода, замедляется метаболизм, меняется гормональный фон, регулирующий аппетит. Авторы исследования предположили, что «подселение» определенной бактерии в кишечник способно смягчить эту реакцию организма.

Что показало исследование

Akkermansia muciniphila — распространенный обитатель слизистого слоя кишечника человека. Она питается муцинами — белками и сахарами, из которых состоит эта слизь, — и считается важным элементом для поддержания защитного барьера кишечника. Предыдущие научные работы уже связывали высокий уровень этой бактерии с лучшим контролем сахара в крови и в целом с более здоровым метаболизмом, тогда как у людей с ожирением и диабетом 2-го типа ее количество часто снижено.

В новом исследовании приняли участие 90 человек с избыточным весом или ожирением. На первом этапе участники в течение восьми недель питались исключительно низкокалорийной смесью — супами и коктейлями с общей энергетической ценностью 800–900 калорий в день. Те, кому удалось сбросить как минимум 8% от массы тела, перешли к следующей фазе.

Далее участников разделили на две группы. Одни ежедневно принимали добавку с пастеризованной Akkermansia muciniphila, другие — плацебо. Важный нюанс: использовались не живые, а термически обработанные бактерии. Это может показаться ошибкой. Однако исследования показывают, что полезные свойства могут заключаться не в самих микробах, а в компонентах их клеток, причем пастеризация способна даже усиливать этот эффект. В течение следующих 24 недель испытуемые придерживались общих рекомендаций по соблюдению здорового питания, но могли есть столько, сколько хотели.

Результаты исследования обнадеживают, но чудес ждать не приходится. За полгода участники, принимавшие бактерию, набрали в среднем около 1,2 кг, в то время как в группе, принимавшей плацебо, этот показатель составил 3,2 кг. Таким образом добавка не предотвратила набор веса, но существенно его замедлила. Кроме того, у принимавших Akkermansia muciniphila ученые зафиксировали улучшение чувствительности к инсулину, что говорит о позитивном влиянии бактерии на метаболизм.

Новое средство: проблемы и перспективы

Впрочем, к выводам ученых стоит отнестись с осторожностью. Во-первых, нам не известны долгосрочные последствия приема такой «бактериальной добавки». Выборка была небольшой, а период наблюдения ограничился лишь шестью месяцами после похудения. Во-вторых, эффективность могла зависеть от исходного состава микрофлоры: наибольшую пользу для метаболизма получили люди с изначально низким уровнем Akkermansia. Кроме того, участникам помогали диетологи, что тоже могло повлиять на итоговый результат.

Тем не менее, ученые подчеркивают: чтобы поддержать популяцию полезных бактерий вовсе не обязательны аптечные добавки. Диета, богатая пребиотическими волокнами (содержатся в луке, чесноке, луке-порее, спарже и цельном зерне), а также полифенолами (ими богаты ягоды и виноград), может создать в кишечнике среду, благоприятную для естественного роста Akkermansia muciniphila.

Несмотря на многообещающие перспективы, разработанное средство не панацея. Вес регулируется сложным взаимодействием генетики, образа жизни и среды. Однако открытие подчеркивает важную роль кишечного микробиома в обмене веществ и вселяет надежду, что в будущем подходы к похудению будут строиться не только на подсчете калорий, но и на состоянии «внутренней экосистемы» человека.