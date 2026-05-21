mentoday
21 Мая 2026, 14:48
11 912
Ученые раскрыли опасность «протеиновой» еды: вызывает рак и поражает печень

Врачи рассказали, кому не следует увлекаться пищей с повышенным содержанием белка.

Пищевая промышленность активно наращивает объемы производства и выпуска «высокобелковой» пищи. По подсчетам британской компании Mintel, за последние 10 лет доля продуктов и напитков с протеином по всему миру удвоилась. На полках магазинов можно найти практически любые виды товаров с пометкой о «высоком содержании белка» — от тортов и шоколадных батончиков до лапши. Однако эксперты призывают потребителей оставаться бдительными и не вестись слепо на уловки маркетологов, передает mentoday.ru

Вокруг протеиновых продуктов сложился миф об их неоспоримой пользе для здоровья. В итоге пища с высокобелковыми добавками постепенно начала вытеснять из рациона цельные продукты, богатые нутриентами.

Кардиолог Дариуш Мозаффариан в своем недавнем посте в LinkedIn сравнил популярность протеина с помешательством на продуктах с «низким содержанием жира», которое накрыло мир в 1990-х. «Высокий белок – это новый низкий жир: маркетинговый трюк, который помогает продавать ультраобработанный мусор», — считает врач. По его словам, если производитель указывает, что в его продукте содержится повышенное содержание белка – это верный признак того, что от него следует держаться подальше.

Опасения кардиолога разделяет и британский диетолог Кэрри Ракстон. «То, о чем говорит Мозаффариан – это сильно обработанные продукты, которые получили значок о содержании протеина только ради того, чтобы быть на волне тренда. Это обман потребителей, способный нанести вред их здоровью», — уверена эксперт.

Но чем же так опасны «протеиновые» продукты? Мозаффариан утверждает, что перегрузка организма белком – особенно при отсутствии интенсивных силовых тренировок в спортзале – ведет к повышению уровня инсулина и активирует синтез жира в печени. «Происходит то же самое, что при употреблении большого количества сахара или крахмала», — объясняет врач.

Кроме того, испанские исследователи еще в 2024 году установили, что порядка 90% протеиновых продуктов на местном рынке на самом деле содержали в себе не только белок, но и большое количество жира и натрия, а в некоторых случаях – подсластители. Некоторые онкологи полагают, что регулярное потребление этих продуктов в большом количестве может повышать риск развития рака – впрочем, научно эта связь на данный момент не доказана.

Ракстон в свою очередь подчеркивает: само по себе потребление белка в больших количествах не несет угрозы, если человек укладывается в безопасный диапазон – он составляет от 0,8 до 2 граммов на килограмм веса. «Опасность для метаболического здоровья исходит в основном от избыточного потребления калорий и рациона, бедного другими питательными веществами», — указала диетолог.

mentoday
