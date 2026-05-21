Ученые впервые создали лекарство, обращающее вспять старение кожи.

С возрастом в тканях накапливаются сенесцентные клетки — их часто называют «клетками-зомби». Они уже не выполняют свои функции, но продолжают выделять сигнальные молекулы, поддерживающие воспаление и ухудшающие восстановление тканей. Считается, что именно они частично ответственны за старение кожи и замедленное заживление ран, передает nature.com

Исследователи решили проверить, сможет ли сенолитический препарат ABT-263 помочь избавиться от таких клеток. В отличие от обычных лекарств, сенолитики избирательно уничтожают стареющие клетки. В эксперименте ученые наносили препарат на кожу пожилых мышей в течение пяти дней. После этого животным наносили небольшие раны и отслеживали скорость заживления.

Оказалось, что обработка уменьшала признаки клеточного старения и ускоряла восстановление тканей. К 24-му дню полностью зажили раны у 80% мышей, получавших препарат, тогда как в контрольной группе этот показатель составил лишь 56%.

Неожиданностью стало то, что ABT-263 временно усиливал воспаление. Обычно воспалительные процессы считают вредными, однако в этом случае кратковременный всплеск, вероятно, помогал «перезапустить» механизмы регенерации. У животных активировались гены, связанные с синтезом коллагена, образованием сосудов и ремоделированием тканей.

Авторы отмечают, что возрастная кожа не только истончается и покрывается морщинами, но и хуже реагирует на повреждения. Это повышает риск осложнений после операций и хронических ран у пожилых людей.

Особый интерес вызывает местное применение препарата. При приеме внутрь сенолитики могут давать побочные эффекты, так как распространяются по всему организму. Нанесение на кожу позволяет действовать точечно. При этом у молодых мышей эффект практически не наблюдался — препарат работал именно там, где уже накопились сенесцентные клетки.

Исследователи считают, что в будущем такие средства могут использоваться перед операциями или у пациентов с риском плохого заживления. Однако пока работа проводилась только на мышах, и эффективность метода у людей еще предстоит проверить.