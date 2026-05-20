nv.ua
20 Мая 2026, 19:00
Ученые предупредили, что 80% рек на Земле теряют кислород

Уровень кислорода снизился почти в 80% рек мира за последние десятилетия, а без сокращения выбросов углекислого газа ситуация продолжит ухудшаться. Больше всего пострадали тропические реки, в частности Ганг и Амазонка.

Ученые из Chinese Academy of Sciences проанализировали спутниковые и климатические данные за 1985−2023 годы. Они исследовали более 16 тысяч рек и выяснили, что концентрация растворенного кислорода в воде в среднем уменьшается на 0,045 миллиграмма на литр каждое десятилетие, передает nv.ua со ссылкой на sciencealert.com

Растворенный кислород нужен для выживания всех организмов под водой — рыб, растений, бактерий и планктона. Даже незначительное падение его уровня может привести к массовой гибели живых организмов и разрушению экосистем.

К концу века реки в большинстве районов Южной Америки, Индии, Арктики и восточной части США могут потерять еще около 10% растворенного кислорода, если выбросы CO₂ продолжат расти нынешними темпами.

Худшая ситуация сейчас наблюдается в тропических реках. В частности, река Ганг теряет кислород в 20 раз быстрее среднего мирового показателя. Исследователи ранее ожидали, что больше всего пострадают реки в северных широтах из-за изменения климата, однако реальность оказалась другой.

Причиной ученые называют прежде всего глобальное потепление. Из-за повышения температуры вода хуже удерживает кислород. Более теплая вода буквально «выталкивает» его наружу.

По словам авторов исследования, именно изменение климата вызывает около 63% глобального снижения уровня кислорода в реках.

На ситуацию также влияют дамбы, жара и деятельность человека. Меньший поток воды означает, что в реки попадает меньше кислорода из воздуха. Кроме того, в воду попадает больше солей, питательных веществ и органических отходов, что еще сильнее снижает способность воды удерживать кислород.

Ученые предупредили, что из-за этого в мире могут чаще появляться так называемые «мертвые зоны» — участки водоемов, где большинство живых организмов не может выжить.

«Деоксигенация — очень медленный процесс. Но если он длится долго, негативное воздействие начинает разрушать речные экосистемы», — пояснил руководитель исследования Ци Гуань в комментарии Associated Press.

Он добавил, что низкий уровень кислорода может привести к потере биоразнообразия и ухудшению качества воды.

Источник
