Учёные объяснили, почему многие люди неправильно пьют воду.

Способ употребления воды напрямую влияет на степень гидратации организма, выяснили учёные. Питьё небольшими глотками является более эффективным для поддержания водного баланса, нежели разовое употребление большого объёма жидкости.

Вода играет ключевую роль в таких процессах, как выработка нейромедиаторов и обеспечение мозгового кровотока. Даже незначительное обезвоживание сказывается на настроении и концентрации, передает sciencefocus.com

Если за один раз выпить много воды, организм, стремясь избежать опасного перенасыщения, начнёт активно увеличивать выработку мочи. В ходе канадского больничного исследования было измерено, как быстро возрастает производство мочи при употреблении большого объема воды за один приём. В противоположность этому, когда тот же объём воды выпивался небольшими глотками, организм удерживал влагу значительно дольше. Это означает, что дробное питье не только сокращает число посещений туалета, но и способствует лучшей гидратации.

Регуляция содержания воды в теле происходит строго для поддержания осмоляльности — концентрации растворенных частиц в крови. Этот показатель повышается при обезвоживании и снижается при перенасыщении. Осморецепторы мозга контролируют осмоляльность и управляют высвобождением антидиуретического гормона (АДГ), который воздействует на сосуды и почки, регулируя уровень воды и соли.

При низкой осмоляльности выработка АДГ подавляется, что ведёт к образованию более разбавленной мочи. В редких случаях чрезмерное потребление воды приводило к летальному исходу из-за «водной интоксикации», вызывающей резкое падение уровня натрия и набухание клеток, включая клетки мозга.

Хотя организм обычно справляется с разовым употреблением большого количества жидкости, распределение воды на небольшие порции в течение дня помогает поддерживать гидратацию без включения защитных регуляторных механизмов.