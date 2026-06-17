Учёные назвали дату конца человечества с вероятностью 95%.

Математики определили с вероятностью 95%, сколько ещё просуществует человечество.

Математики попытались оценить, сколько времени ещё может просуществовать человечество, использовав так называемый «аргумент Судного дня» — статистическую модель, которая уже много лет вызывает споры среди учёных. Об этом сообщило издание Daily Mail, передает tsn.ua

Расчет начинается с оценки, что за всю историю человечества на Земле прожило около 117 миллиардов человек. Исследователи предполагают, что современные люди занимают случайное место в истории человечества, а не живут на его чрезвычайно раннем этапе.

Согласно этой модели, существует 95-процентная вероятность того, что 117 миллиардов людей, которые уже жили, составляют не менее 5% всех людей, которые когда-либо будут существовать. Исходя из этого, математики подсчитали, что общая численность человечества может составить около 2,34 триллиона человек.

С учетом современных показателей рождаемости человечество достигнет этого показателя примерно через 17 100 лет. Сторонники теории считают это статистическим верхним пределом будущего человечества и утверждают, что существует 95-процентная вероятность исчезновения человеческого вида в течение этого периода, независимо от причины.

В то же время многие учёные скептически относятся к такому подходу. Критики отмечают, что модель основана на слишком упрощённых допущениях и не учитывает развитие технологий, возможную колонизацию других планет или другие факторы, способные кардинально изменить будущее цивилизации.

Отмечается, что «аргумент Судного дня» основан на принципе Коперника — идее о том, что люди не занимают особого или привилегированного положения во Вселенной.

Ранее исследователи из Миланского университета в работе, опубликованной в мае, смоделировали сценарий резкого сокращения населения мира. При условии, что устойчивая вместимость Земли внезапно сократится примерно до двух миллиардов человек из-за масштабных экологических кризисов, модель показала возможное сокращение населения планеты вдвое к 2064 году. Авторы подчеркнули, что это не прогноз, а иллюстративный математический сценарий.