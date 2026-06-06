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tsn.ua logotsn
6 Июня 2026, 19:15
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Ученые смоделировали один из возможных сценариев конца Вселенной

Гипотеза предполагает, что наша Вселенная находится в метастабильном (условно стабильном) состоянии, которое может внезапно разрушиться.

Ученые смоделировали один из возможных сценариев конца Вселенной.
Ученые смоделировали один из возможных сценариев конца Вселенной.

Ученые смогли воспроизвести ключевой механизм так называемого «распада ложного вакуума» — одного из самых тревожных сценариев в современной теоретической физике. Речь идет о гипотетическом процессе, который в теории может привести к разрушению Вселенной. Об этом сообщает South China Morning Post, передает tsn.ua

Исследователи отмечают, что эксперимент не свидетельствует о приближении «конца света», а только позволяет моделировать фундаментальные квантовые процессы в лабораторных условиях.

Команда китайских ученых построила одномерное кольцо из высоко возбужденных атомов рубидия-87 Ридберга. Используя лазеры, исследователи искусственно создали два энергетических состояния — «ложный» и «настоящий» вакуум — и смоделировали переход между ними через квантовые флуктуации.

«Мы наблюдали зарождение и расширение настоящих вакуумных пузырьков напрямую. Мы использовали нарушение симметрии для имитации разницы в энергии между ошибочным и настоящим вакуумом», — сказал руководитель исследования Ван Сяо и добавил, что инновация заключалась не в самих лазерных операциях, а в физическом смысле, который им дали в ходе эксперимента.

Исследователи подчеркивают, что их работа не доказывает существование ошибочного вакуума в реальной Вселенной. Она также не позволяет оценить, когда подобный процесс мог бы состояться.

Ученые считают, что Вселенная может умереть гораздо быстрее, чем считалось.

Источник
tsn.ua logotsn
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