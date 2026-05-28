Ученые обнаружили, что дефицит аминокислот меняет наши пищевые предпочтения

Международная группа исследователей под руководством Института фундаментальных наук (IBS) совместно с Сеульским национальным университетом и Женским университетом Ихва обнаружила скрытую систему связи между кишечником и мозгом.

Эта сеть способна быстро перепрограммировать пищевое поведение, когда организм испытывает острый дефицит незаменимых аминокислот — строительных блоков белка, которые он не может синтезировать самостоятельно, передает techno.nv.ua

Эксперименты на плодовых мушках и мышах показали, что кишечник реагирует на нехватку белка с помощью двух скоординированных путей. Когда в рационе не хватает протеинов, специализированные клетки кишечника выделяют пептидный гормон CNMa.

Первый путь действует молниеносно: гормон активирует энторальные нейроны, которые мгновенно передают сигнал в мозг по нервным каналам.

Второй путь является более медленным: CNMa транспортируется через кровоток, постепенно усиливая длительный поиск белковой пищи.

Интересно, что эта сигнализация не просто усиливает общее чувство голода, а избирательно меняет вкусовые приоритеты. Сигналы гормона подавляют активность нейронов DH44, отвечающих за восприятие сахара. В результате интерес к углеводам исчезает, а тяга к белку возрастает. Ученые также выяснили, что в регуляции этого процесса важную роль играют кишечные бактерии, а у млекопитающих существуют дополнительные, еще не изученные системы восприятия питательных веществ.

Авторы исследования отмечают, что кишечник является не просто органом пищеварения, а активной сенсорной системой. Это открытие поможет лучше понять природу расстройств пищевого поведения, ожирения и метаболических заболеваний, а также заложит основу для создания новых терапевтических препаратов для контроля аппетита.

