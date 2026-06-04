Ученые выяснили, когда наступит точка невозврата и планету накроет жара.

Вечная мерзлота покрывает примерно 15% поверхности суши Северного полушария. На протяжении тысячелетий углерод был заперт в мерзлой земле, не попадая в атмосферу в виде углекислого газа. Но по мере повышения глобальных температур происходит таяние вечной мерзлоты, что позволяет микробам расщеплять накопленное там органическое вещество и выбрасывать углекислый газ в атмосферу. Этот процесс может значительно усилить изменение климата. Ученые выяснили, когда наступит точка невозврата, когда выбросы углерода из вечной мерзлоты навсегда превысят его прирост, пишет focus.ua со ссылкой на phys.org

В Тибетском нагорье находится крупнейший резервуар углерода в вечной мерзлоте, содержащий примерно 47 миллиардов тонн углерода только в верхних 10 метрах мерзлой почвы. Эта территория нагревается примерно в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по миру из-за глобального потепления. Поэтому Тибетское нагорье является отличным полигоном для изучения влияния повышения температуры на экосистемы вечной мерзлоты во всем мире.

Проблема заключается в тонком балансе между двумя конкурирующими процессами. Растения изначально процветают при небольшом повышении температуры, в результате чего они поглощают больше углекислого газа посредством фотосинтеза. Но это одновременно ускоряет микробное разложение в почве, высвобождая углерод обратно в атмосферу. Ученые хотели выяснить, при какой температуре этот тонкий баланс будет нарушен и когда выбросы углерода превысят уровень его поглощения.

По словам ученых, важным фактором в выбросах углерода является древний углерод, который находится в вечной мерзлоте тысячи лет. После оттаивания почвы этот углерод создает дополнительные выбросы углекислого газа в атмосферу.

Ученые провели специальный эксперимент, когда они регулировали уровень нагревания вечной мерзлоты, чтобы понять, когда выбросы углерода превысят его накопление в мерзлой почве. Это позволило смоделировать долгосрочные тенденции поглощения и выброса углерода.

Результаты исследования показали, что критическая точка в изменении климата наступит, когда глобальные температуры повысятся на 2-4 градуса Цельсия. Тогда растения не смогут поглощать достаточно углекислого газа из атмосферы, а уровень выбросов углерода из растаявшей мерзлой почвы вырастет в разы. Это будет связано с увеличением скорости разложения органического материала в мерзлой почве.

Ожидается, что глобальные температуры повысятся на 2,6 градуса уже к концу XXI века, если не принять меры по снижению уровня выбросов углерода. Тогда может наступить точка невозврата, считают ученые, когда климат уже невозможно будет сделать таким, как раньше.