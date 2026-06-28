Ученые ответили, почему летом аппетит снижается.

Как мозг включает внутренний кондиционер и почему в знойные дни гормон голода уступает место сигналам сытости.

С наступлением летнего зноя многие люди замечают, что еда перестает вызывать интерес. Физиологи уверяют: наш организм вовсе не вредничает. Отказ от пищи в жаркие дни — это защитная реакция, с помощью которой тело пытается спастись от опасного перегрева и сохранить внутренний баланс, пишет Medical Press.

Как работает внутренний кондиционер

Главный диспетчер нашего тела — крошечный участок мозга гипоталамус — строго следит за тем, чтобы внутренняя температура организма всегда оставалась в районе 37 градусов. Это необходимо для правильной работы всех органов и ферментов. Как только на улице становится слишком жарко, мозг мгновенно включает режим интенсивного охлаждения.

Один из главных способов остудить тело — перенаправление кровотока. В зной теплая кровь устремляется к самой коже, чтобы сбросить лишнее тепло в окружающую среду. Из-за этого кровоснабжение внутренних органов, включая желудок и кишечник, временно снижается. Если в такой момент плотно поесть, организму придется направить дефицитную кровь обратно к пищеварительному тракту.

Переваривание и усвоение белков или углеводов требуют огромного количества энергии и сами по себе выделяют внутреннее тепло. Чтобы избежать такой двойной тепловой нагрузки, мозг просто блокирует чувство голода и замедляет работу желудка.

Как появляется жажда вместо голода

Наш аппетит устроен как весы, на разных чашах которых находятся гормоны голода и сытости. Исследования показывают, что сильная жара способна подавлять выработку гормона голода грелина и одновременно активизировать вещества, которые отвечают за чувство сытости. Кроме того, в условиях зноя человек усиленно потеет, теряет воду и важные минералы.

Гипоталамус, который одновременно отвечает и за голод, и за жажду, начинает требовать жидкость. Сильное чувство жажды легко затмевает потребность в еде, а если выпить слишком много воды за один раз, желудок растянется, и ощущение сытости станет еще сильнее.

В аномальную жару биологи советуют пересмотреть свой рацион и не перегружать кишечник. Лучше всего отказаться от тяжелых горячих блюд и отдать предпочтение продуктам с высоким содержанием влаги: свежим овощным салатам, сочным фруктам, йогуртам. Чтобы организм не страдал от нехватки сил, полезно есть небольшими порциями, но часто. В качестве источников энергии отлично подойдут легкие элементы средиземноморской диеты: орехи, бобовые, авокадо и легкие сыры. Они прекрасно насыщают тело и снабжают его полезными веществами, не заставляя внутренний кондиционер работать на пределе возможностей.