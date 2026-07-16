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bloomberg
16 Июля 2026, 08:29
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Исследование: Люди недосыпают до 56 часов в год из-за жары

Изменение климата всё сильнее влияет на качество и продолжительность сна. Согласно исследованию, жители крупных городов по всему миру ежегодно теряют в среднем до 56 часов сна из-за высоких температур.

Исследование: Люди недосыпают до 56 часов в год из-за жары.
Исследование: Люди недосыпают до 56 часов в год из-за жары.

Исследование охватило 1338 крупных городов в разных странах. Анализ показал, что с начала 1970-х годов количество потерянного из-за жары сна как минимум удвоилось, передает bloomberg.com

Наибольшие потери зафиксировали на Ближнем Востоке и в странах Юго-Восточной Азии. В этих регионах жители недосыпают в среднем от 55 до 91 часа в год. В Европе сильнее всего жара влияет на сон в Италии, Греции, Испании и на юге Франции. Наименьшие потери исследователи отметили в Стокгольме, Хельсинки и Осло.

Авторы работы подчёркивают, что недостаток сна затрудняет восстановление организма. Это может ухудшать настроение, снижать концентрацию внимания и продуктивность, а также повышать нагрузку на сердечно-сосудистую и иммунную системы.

Источник
bloomberg
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