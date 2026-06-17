Ученые в США научили компьютер читать мысли парализованного пациента.

В мозг 45-летнего пациента с боковым амиотрофическим склерозом (той же болезнью страдал Стивен Хокинг) имплантировали 256 электродов, которые преобразуют сигналы мозга в текст и речь.

Эксперимент провела исследовательская группа под руководством Николаса Карда из Калифорнийского университета в Дэвисе, сообщается в научном журнале Nature Medicine. Пациент тренировался использовать интерфейс "мозг-компьютер" (BCI) в течение 280 дней, затем начал применять систему дома, самостоятельно общаясь с семьей, друзьями и врачами. Он также мог управлять курсором, что позволяло, например, выходить в интернет. Каждый день устройство нужно было подключать и запускать ПО, пишет dw.com

Отмечается, что пациент пользовался устройством более 19 месяцев, в среднем 9,5 часов в день. Он произнес более 183 000 предложений - почти 2 млн слов - со средней скоростью 56 слов в минуту. По его собственной оценке, 92% фраз были как минимум частично правильными.

Сурджо Сукадар из берлинской клиники "Шарите" называет достижение американских коллег "важной вехой":

"В то время как предыдущие исследования в основном демонстрировали возможности таких систем в лабораторных условиях, это документирует долгосрочное и в значительной степени независимое использование в повседневной жизни".

Такие системы в ближайшие годы могут применяться в клинической практике для лечения людей с тяжелым параличом, отмечает эксперт.