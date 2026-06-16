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logos.press.md logologos
16 Июня 2026, 18:20
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Трамп: США могут вскоре восстановить санкции против российской нефти

Он объяснил это возобновлением поставок нефти через Ормузский пролив. Полностью морской коридор будет открыт 19 июня, уточнил Трамп.

Трамп: США могут вскоре восстановить санкции против российской нефти.
Трамп: США могут вскоре восстановить санкции против российской нефти.

«Вскоре мы сможем это сделать, потому что нефть сейчас поставляется. Мы сняли санкции, поскольку, очевидно, не хотели препятствовать поставкам нефти»,— сказал Трамп журналистам. 

Благодаря возобновлению судоходства через Ормузский пролив мировые цены на нефть начали стремительно снижаться, добавил американский президент.

В марте США выпустили лицензию, которая позволила странам покупать российскую нефть и нефтепродукты на мировом рынке. В Минфине США объясняли решение дефицитом нефти из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. 18 мая действие лицензии продлили на 30 дней.

15 июня Дональд Трамп заявил о возобновлении судоходства в Ормузском проливе. Это одно из условий мирной сделки, которую заключили США и Иран. Итоговое соглашение должно быть подписано 19 июня в Швейцарии.

Источник
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