Ученые разработали линзы, которые лечат депрессию: «розовые очки» больше не нужны.

Исследователи из южнокорейского Йонсейского университета разработали экспериментальные контактные линзы, способные воздействовать на области мозга, связанные с настроением. Без лекарств и хирургического вмешательства. Работа опубликована в журнале Cell Reports Physical Science.

Линзы оснащены сверхтонкими электродами из оксида галлия с платиновым покрытием. Они посылают в сетчатку два слабых электрических сигнала с разными частотами. Метод называется темпоральной интерференцией: каждый из сигналов по отдельности безвреден, но в точке их пересечения на сетчатке возникает локальная активация — именно она и распространяется по зрительным путям в нужные участки мозга.

Исследователи сравнивают это с двумя фонариками: по отдельности каждый светит слабо, но там, где лучи пересекаются, появляется яркое пятно. Такой подход позволяет точечно стимулировать мозговые структуры, причастные к регуляции настроения, не затрагивая соседние зоны.

Опыты проводились на мышах, которым вводили гормон стресса, чтобы вызвать поведение, напоминающее депрессию. После трех недель воздействия линзами грызуны показали улучшение поведенческих, нейронных и физиологических показателей — сопоставимое с эффектом флуоксетина, действующего вещества антидепрессанта «Прозак».