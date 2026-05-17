Ученые разработали линзы, которые лечат депрессию: «розовые очки» больше не нужны
И лечат хорошо — их эффективность сравнима с эффективностью флуоксетина.
Исследователи из южнокорейского Йонсейского университета разработали экспериментальные контактные линзы, способные воздействовать на области мозга, связанные с настроением. Без лекарств и хирургического вмешательства. Работа опубликована в журнале Cell Reports Physical Science.
Линзы оснащены сверхтонкими электродами из оксида галлия с платиновым покрытием. Они посылают в сетчатку два слабых электрических сигнала с разными частотами. Метод называется темпоральной интерференцией: каждый из сигналов по отдельности безвреден, но в точке их пересечения на сетчатке возникает локальная активация — именно она и распространяется по зрительным путям в нужные участки мозга.
Исследователи сравнивают это с двумя фонариками: по отдельности каждый светит слабо, но там, где лучи пересекаются, появляется яркое пятно. Такой подход позволяет точечно стимулировать мозговые структуры, причастные к регуляции настроения, не затрагивая соседние зоны.
Опыты проводились на мышах, которым вводили гормон стресса, чтобы вызвать поведение, напоминающее депрессию. После трех недель воздействия линзами грызуны показали улучшение поведенческих, нейронных и физиологических показателей — сопоставимое с эффектом флуоксетина, действующего вещества антидепрессанта «Прозак».
Ученые сами оговариваются, что депрессия у людей устроена принципиально сложнее. Профессор Барбара Пирсионек из Университета Англии Раскин, описавшая работу южнокорейских коллег, формулирует это прямо: «Депрессию сложно смоделировать на лабораторных животных. Симптомы, причины и степень тяжести этого состояния у разных пациентов сильно различаются, что затрудняет прямое сравнение с экспериментами на мышах, выращенных в тщательно контролируемых условиях».
До испытаний на людях предстоит пройти долгий путь. Авторы планируют сделать линзы полностью беспроводными, проверить их долгосрочную безопасность на крупных животных и разработать персонализированные настройки стимуляции. Тем не менее принципиальный вывод исследования обнадеживает: глаз, будучи анатомически частью мозга, может служить неинвазивной «точкой входа» для терапии психических расстройств — и не только депрессии. Авторы упоминают тревожные расстройства, зависимости и когнитивный спад как потенциальные направления будущих исследований.
Если это кажется фантастикой, а лечение с помощью электростимуляции определенных зон мозга — малоперспективной областью исследований, вспомните: лечение депрессии с помощью тока уже практикуют. Причем речь не о варварских методах прошлых столетий, а о безопасных процедурах, которые иногда по эффективности превосходят лечение антидепрессантами.
Еще против депрессии неплохо помогают прогулки на природе. Иногда эффект от такого времяпрепровождения сравним с эффектом от лекарств, но речь идет о легких формах депрессии, а прогулки не должны заменять остальные виды лечения.
В конце-концов, лучше всего помогает комплексная терапия. И чем больше инструментов для такой терапии будет у врачей, тем выше окажется конечная эффективность. И будет меньше побочных эффектов. Так что хочется верить, что контактные линзы от корейских ученых станут еще одним шагом к лечению депрессии.