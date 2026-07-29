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Point.md logoPoint
29 Июля 2026, 18:42
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Ученые узнали, чем обусловлена польза сельской жизни для детей

Дети, выросшие в сельской местности, реже страдают аллергией, астмой и сенной лихорадкой, чем их сверстники. «Эффект фермы» подтвержден многочисленными наблюдательными исследованиями по всему миру.

Ученые узнали, чем обусловлена польза сельской жизни для детей.
Ученые узнали, чем обусловлена польза сельской жизни для детей.

А теперь выяснилось, какими именно видами бактерий он обусловлен, передает evidence.nejm.org

Результатами анализа данных более 1000 юных жителей сельской местности с применением передовых генетических и метаболических методов стали девять родов грамположительных бактерий, совокупное воздействие которых на иммунитет обеспечивает примерно 2/3 защиты от астмы.

Так называемая гигиеническая гипотеза впервые выдвинута еще в 1989 году. На нее ученых натолкнули три десятилетия стремительного роста заболеваемости аллергиями, астмой и сенной лихорадкой среди детей в западных индустриальных сообществах. Логичным было предположить, что эти недуги — результат гипертрофированного ответа иммунитета, который ошибочно атакует собственный организм.

Согласно гигиенической гипотезе, причина в недостаточной стимуляции в раннем детстве. Иммунная система детей, которые контактируют с малым числом микробов окружающей среды и вирусов простуды, чаще дает сбои. Эта гипотеза строится в основном на наблюдательных исследованиях, поэтому до сих пор не имела окончательного доказательства.

«Такие работы могут показать лишь более или менее убедительные корреляции. А наше исследование позволяет говорить гораздо увереннее, потому что мы можем проследить отдельные звенья предполагаемой причинной цепи: бактерии, соответствующие продукты их метаболизма и рецепторы человека», — говорит профессор Маркус Эге из Мюнхенского университета, руководивший исследованием.

Коровы и их микробы

Ученые проанализировали данные более чем 1000 детей — участников европейских сельских исследований. У каждого взяли мазки из носа и пыль с матрасов. Кроме того, для 47 сельских детей взяли образцы пыли из коровников.

Бактерии, непосредственно задействованные в «эффекте фермы», определяли методом исключения. Проверили также роль собственных генов детей. Для подтверждения результатов дополнительно воспользовались данными из Франции и Финляндии.

«Мы выделили небольшое число бактерий, которые теперь можем назвать вплоть до вида. Например, Romboutsia timonensis и Glutamicibacter arilaitensis. Эти грамположительные бактерии в совокупности обеспечивают две трети всего "эффекта фермы" в защите от астмы и половину — в защите от сенной лихорадки и атопической экземы», — уточняет биоинформатик Джулия Пагани из Института астмы и профилактики аллергии Центра Гельмгольца в Мюнхене, первый автор работы.

Бактерии родом из пищеварительного тракта коров, где они продуцируют или преобразуют такие вещества, как кинуренин, ксантин, альфа-линоленовая и стеаридоновая кислоты. Эти соединения легко вдыхаются и распознаются двумя рецепторами на клетках дыхательных путей человека — AhR и PPARγ. «Эти рецепторы выполняют множество функций, в том числе в иммунной системе, где они, по-видимому, препятствуют избыточному воспалению», — объясняет Эге.

Что дальше

Таким образом, впервые выстроена полная биологическая цепочка: корова → воздух хлева → бактерии → продукты метаболизма → рецепторы человека → защита от астмы. После расшифровки молекулярные и клеточные механизмы «эффекта фермы» станет возможной разработка имитирующего его профилактического препарата для городских детей.

Источник
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