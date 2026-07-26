Ученые развенчали главные женские фитнес-мифы из соцсетей.

Новозеландские эксперты доказали, что популярные в интернете правила тренировок и питания не имеют научной основы.

Женщинам стоит игнорировать большинство советов по тренировкам, которые они видят в социальных сетях, утверждают исследователи из Университета Отаго (Новая Зеландия). Ученые проверили научную обоснованность четырех популярных рекомендаций о питании и гидратации во время занятий спортом. Все они, по заключению авторов, не выдерживают проверки строгой наукой. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the Nutrition Society.

С какими мифами боролись ученые

Соавтор исследования, профессор кафедры питания человека Кэтрин Блэк, выразила обеспокоенность сложившейся ситуацией.

«Женщин вводят в заблуждение чрезмерно усложненными правилами, которые только мешают им оставаться активными и здоровыми», — заявила Блэк.

В центре внимания исследователей оказались следующие мифы:

В сети утверждается, что упражнения на пустой желудок провоцируют у женщин гормональные сбои, нарушают мышечный синтез и ведут к отложению висцерального жира.

Якобы из‑за колебаний гормонов в разные дни менструального цикла женщина сильнее подвержена обезвоживанию, поэтому ей требуется особый питьевой режим.

Потребности в углеводах у женщин меняются в зависимости от дня менструации.

Для женщин обязателен прием белка строго до и в течение 30–45 минут после занятия, поскольку у них обмен веществ быстрее, чем у мужчин.

Ученые не нашли убедительных данных, которые бы подтвердили хотя бы один из них.

Каких рекомендаций стоит придерживаться

Профессора Блэк подчеркнула, что не существует универсальных правил, обусловленных исключительно полом, а подход к тренировкам всегда должен учитывать индивидуальные особенности организма. По ее словам, на способность организма выдерживать нагрузки сильнее влияют цели тренировки, рацион, окружающая среда и энергетическая доступность.

«Детальное и специфическое планирование приема пищи и гидратации — это удел профессиональных спортсменок», — пояснила она.

Исследователи констатируют, что дефицит добротных работ по женскому фитнесу действительно существует, но этот пробел не нужно заполнять непроверенным контентом. Вместо того чтобы следовать советам блогеров, ученые рекомендуют придерживаться базовых нормативов по физической активности, включать в расписание силовые упражнения и следить за тем, чтобы меню было разнообразным.