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Point.md logoPoint
29 Июня 2026, 21:56
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Ученые впервые доказали влияние человека на таяние ледника в Антарктиде

Ученые из Королевского колледжа Лондона и Британской антарктической службы впервые напрямую связали отступление одного из ключевых ледников Антарктиды с деятельностью человека.

Ученые впервые доказали влияние человека на таяние ледника в Антарктиде.
Ученые впервые доказали влияние человека на таяние ледника в Антарктиде.

Результаты исследования показывают, что выбросы парниковых газов заметно ускорили разрушение ледника Пайн-Айленд, передает copernicus.org

Как человек повлиял на ледник

Ледник Пайн-Айленд — один из главных «выпускных клапанов» Западно-Антарктического ледового щита. Он сбрасывает огромные объемы льда в море Амундсена и вносит серьезный вклад в глобальное повышение уровня океана.

Исследование установило, что с 1940-х годов антропогенное потепление усилило отступление ледника примерно на 18–20%. Благодаря этому он «отошел» вглубь материка на несколько дополнительных километров. Без влияния человека таких темпов просто не было бы.

«Наши результаты показывают, что изменение климата существенно усугубило отступление ледника Пайн-Айленд, — говорит ведущий автор работы доктор Алекс Брэдли из Королевского колледжа Лондона. — Без устойчивого потепления окружающего океана с середины XX века ледник не отступил бы так далеко».

Раньше подобные прямые доказательства влияния человека получали для горных ледников и экстремальной погоды. Для крупных антарктических ледников сделать это было гораздо сложнее. Теперь ученые смогли количественно оценить роль человека с помощью моделирования, которое учитывало реальные изменения толщины и положения ледника.

«Подобные исследования стали обычным делом во время аномальной жары и наводнений, а также всё чаще в горных ледниках. Новизна здесь заключается в количественном показе того, как влияние человека изменило русло крупного антарктического ледника», — объясняет Брэдли.

«Наши результаты дополняют растущие доказательства того, что вызванное деятельностью человека изменение климата, вероятно, затрагивает даже самые отдаленные регионы планеты. Изменения в Антарктиде имеют глобальные последствия, особенно в плане повышения уровня моря», — добавляет Мира Адхикари из Британской антарктической службы 

Что будет дальше

Геологические данные говорят, что быстрое отступление началось еще в 1940-х, когда под ледяной шельф стала активнее проникать теплая океанская вода. Потепление, вызванное человеком, которое усилилось с 1960-х, только разогнало этот процесс.

К 2015 году модели без учета человеческого фактора показывали, что ледник отступил бы на 4 километра меньше. Это почти пятая часть всего наблюдаемого отступления.

В конце текущего века ледник может ненадолго стабилизироваться, наткнувшись на подводный скальный гребень. Но эта передышка окажется временной. Если потепление продолжится, антропогенное влияние снова возьмет верх уже в следующем столетии.

«Ледниковые щиты реагируют медленно, — подчеркивает доктор Брэдли. — Последствия сегодняшних выбросов будут продолжать влиять на потерю антарктического льда на протяжении столетий».

Ученые отмечают, что даже самые удаленные уголки планеты уже меняются под нашим воздействием, и эти изменения будут сказываться на уровне мирового океана долгие годы после того, как мы сократим выбросы.

Источник
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