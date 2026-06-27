Ученые: Путешествия могут помочь прожить дольше.

Авиабилет, чемодан и несколько дней вдали от привычного маршрута могут принести больше пользы, чем кажется на первый взгляд.

Новое исследование показывает, что путешествия не только дарят яркие эмоции и новые впечатления, но и могут положительно влиять на физическое здоровье, работу мозга и даже процессы здорового старения, передает tsn.ua

В современном мире забота о здоровье часто ассоциируется с тренировками, правильным питанием, медитацией и регулярными обследованиями. Однако всё больше учёных обращают внимание на ещё один фактор, способный влиять на качество жизни и процесс старения, — путешествия. Издание Real Simple рассказало, почему врачи, специализирующиеся на долголетии, называют путешествия одним из самых приятных способов позаботиться о себе.

Исследование, опубликованное в Journal of Travel Research, пришло к выводу, что, хотя путешествия не могут остановить старение, они могут помочь организму поддерживать внутреннее равновесие, восстанавливаться после нагрузок и повышать стрессоустойчивость. Специалисты объясняют, что секрет заключается не в самом факте поездки, а в сочетании нескольких важных факторов, которые редко встречаются вместе в повседневной жизни.

Путешествия действуют как естественное средство против стресса

Авторы исследования используют понятие энтропии — естественного перехода от порядка к беспорядку. В контексте здоровья это означает, что организм постоянно нуждается в механизмах поддержания баланса и восстановления.

По словам врача Тимоти Дюрлера, специализирующегося на профилактической медицине и долголетии, путешествия сочетают в себе сразу несколько факторов здорового старения:

физическую активность

новые впечатления

социальное общение

положительные эмоции

отдых

пребывание на природе

интеллектуальную стимуляцию

Именно эта комбинация делает путешествия столь полезными для организма. Однако исследователи обращают внимание на то, что не каждая поездка одинаково полезна. Если путешествие сопровождается постоянным стрессом, истощением, недосыпанием или плохой организацией, его влияние может быть противоположным.

Новые места запускают естественные механизмы восстановления

Одна из самых интересных находок исследования касается влияния новой среды на организм. Когда человек попадает в незнакомое место, его тело начинает активнее реагировать на внешние стимулы. Это может повышать метаболическую активность и запускать процессы саморегуляции, которые помогают поддерживать нормальную работу организма.

Автор исследования Фангли Ху объясняет, что такие изменения могут усиливать естественные защитные механизмы. Кроме того, организм начинает активнее вырабатывать гормоны, способствующие восстановлению тканей и процессам самовосстановления.

Впрочем, врачи предостерегают от слишком поспешных выводов. Речь не о том, что путешествия каким-то волшебным образом замедляют старение. Скорее, они создают условия, в которых организм получает всё необходимое для поддержания здоровья.

Путешествия влияют на физическое здоровье

Одно из главных преимуществ путешествий заключается в том, что люди начинают больше двигаться даже без специальных тренировок. Прогулки по городу, подъем по лестнице вместо лифта, походы в горы, плавание, переноска багажа или изучение новых мест значительно повышают уровень ежедневной активности.

Для людей старшего возраста это особенно важно, ведь такая умеренная активность помогает поддерживать:

здоровье сердца и сосудов

мышечную массу

подвижность

координацию

контроль уровня глюкозы

нормальный обмен веществ

Еще один бонус — больше времени на свежем воздухе. Естественное освещение поддерживает циркадные ритмы и положительно влияет на качество сна. А сон, как известно, остается одним из ключевых факторов здорового старения.

Кроме того, положительные впечатления от путешествий могут снижать уровень кортизола — гормона стресса. Это, в свою очередь, способствует улучшению работы сердечно-сосудистой системы и уменьшению симптомов депрессии и одиночества.

Особенно полезным считается пребывание на природе. Оно помогает организму бороться с последствиями хронического стресса, который связывают с воспалительными процессами, повышенным давлением, нарушениями сна и проблемами с обменным процессом.

Путешествие как эмоциональная перезагрузка

По мнению экспертов, психологическая польза от путешествий не менее важна. Смена обстановки позволяет вырваться из замкнутого круга повседневных забот и посмотреть на жизнь под другим углом. Даже ожидание предстоящей поездки способно улучшить настроение, а приятные воспоминания после возвращения ещё долгое время поддерживают чувство удовлетворения. Отдельную роль также играет общение.

Поездка может быть как масштабным международным приключением, так и короткой поездкой в соседний город на встречу со старым другом. В обоих случаях она дарит ощущение новизны и надежды.

Путешествия также укрепляют отношения. Совместные впечатления с партнером, детьми, внуками или друзьями создают особые эмоциональные связи, которые становятся важной частью здорового старения. Ведь одиночество и социальная изоляция сегодня считаются серьёзными факторами риска для здоровья пожилых людей.

Путешествия полезны для мозга

Мозг активно работает ещё задолго до начала отпуска. Поиск билетов, планирование маршрута, бронирование жилья и составление бюджета уже задействуют различные когнитивные функции. Во время самого путешествия нагрузка становится ещё больше, ведь человек постоянно:

ориентируется в новом пространстве

принимает решения

решает мелкие проблемы

читает карты и указатели

знакомится с историей и культурой

адаптируется к новым правилам и расписанию

использует социальные и языковые навыки

Все это стимулирует различные области мозга, в том числе память, пространственное мышление и исполнительный контроль. Именно поэтому исследователи связывают активные путешествия со снижением риска развития деменции.

Кроме того, путешествия могут укреплять так называемый когнитивный резерв — способность мозга оставаться гибким и устойчивым к возрастным изменениям. Обучение, любознательность, движение, новые впечатления и общение — всё это относится к факторам, которые поддерживают здоровье мозга на протяжении всей жизни.

Путешествия — это не волшебная таблетка от старения, но они сочетают в себе удивительное количество привычек, которые наука уже давно считает полезными для здоровья. И, возможно, главный вывод исследования заключается не в том, что путешествия помогают жить дольше, а в том, что они помогают жить полнее, интереснее и осознаннее.