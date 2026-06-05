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unian.net logounian
5 Июня 2026, 18:36
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Загадочную страну в Центральной Америке признали лучшим местом для соло-туристок в 2026 году

Коста-Рику назвали лучшей страной в 2026 году для женщин-туристок, путешествующих в одиночку.

Загадочную страну в Центральной Америке признали лучшим местом для соло-туристок в 2026 году.
Загадочную страну в Центральной Америке признали лучшим местом для соло-туристок в 2026 году.

"Коста-Рика, известная своими обширными тропическими лесами, райскими пляжами и разнообразной дикой природой (речь идет почти о 5% видов животных в мире), должна быть в поле зрения любого путешественника-одиночки, увлеченного природой. Это небольшая, но могучая страна, которая отлично подойдет как молодым исследователям, стремящимся следовать проторенным туристическим маршрутам, так и более опытным путешественникам, желающим отправиться в дикую природу", – отметила британский автор издания Лив Лефтвич, передает unian.net со ссылкой на timeout.com

При этом она отмечает, что в отличие от шумного тихоокеанского побережья, карибская часть страны обладает непринужденным очарованием: пальмовые побережья, густые облачные леса, яркие коралловые рифы и, конечно же, обилие животных (ленивцы, ревуны, игуаны и туканы – это лишь некоторые из существ, которых ей удалось увидеть во время своей последней поездки в Коста-Рику). 

15 лучших стран мира для женщин-туристок в 2026 году

Всего в рейтинг попали полтора десятка направлений по всему миру. При этом эксперты также определили тип туристов, которому подойдет каждое из них.

  1. Коста-Рика: для любителей активного отдыха.
  2. Франция: для романтизации жизни.
  3. Филиппины: для пляжного отдыха и путешествия по островам.
  4. Англия: для эксцентричного отдыха.
  5. Швеция: для беззаботного образа жизни.
  6. Япония: для начинающих путешественников-одиночек.
  7. Греция: для любителей мюзикла Mamma Mia.
  8. Новая Зеландия: для непревзойденного разнообразия.
  9. Ирландия: для наслаждения зеленью.
  10. Вьетнам: для исследования протоптанных троп и отличной еды.
  11. Португалия: для поиска друзей-единомышленников.
  12. Чехия: для первого соло-путешествия.
  13. Гватемала: для бюджетного отдыха.
  14. Австралия: для любителей четкого планирования на отдыхе.
  15. Шри-Ланка: для более длительных сольных поездок.
Источник
unian.net logounian
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