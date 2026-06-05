Загадочную страну в Центральной Америке признали лучшим местом для соло-туристок в 2026 году.

"Коста-Рика, известная своими обширными тропическими лесами, райскими пляжами и разнообразной дикой природой (речь идет почти о 5% видов животных в мире), должна быть в поле зрения любого путешественника-одиночки, увлеченного природой. Это небольшая, но могучая страна, которая отлично подойдет как молодым исследователям, стремящимся следовать проторенным туристическим маршрутам, так и более опытным путешественникам, желающим отправиться в дикую природу", – отметила британский автор издания Лив Лефтвич, передает unian.net со ссылкой на timeout.com

При этом она отмечает, что в отличие от шумного тихоокеанского побережья, карибская часть страны обладает непринужденным очарованием: пальмовые побережья, густые облачные леса, яркие коралловые рифы и, конечно же, обилие животных (ленивцы, ревуны, игуаны и туканы – это лишь некоторые из существ, которых ей удалось увидеть во время своей последней поездки в Коста-Рику).

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Всего в рейтинг попали полтора десятка направлений по всему миру. При этом эксперты также определили тип туристов, которому подойдет каждое из них.