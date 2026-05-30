Учёные обнаружили «невидимую эпидемию» после COVID-19.

По данным работы, опубликованной в JAMA Network Open, примерно 16% пациентов, перенёсших COVID-19, развивают долгосрочные симптомы, что эквивалентно более чем 18 миллионам человек в США — почти вдвое больше прежних оценок, передает news.am

Исследование было проведено командой из центра Mass General Brigham в Бостоне под руководством Хоссейна Эстири. Учёные отмечают, что существующие системы диагностики фиксируют менее 7% случаев, из-за чего большая часть пациентов просто «теряется» в медицинской статистике.

Чтобы получить более точную картину, исследователи разработали алгоритм искусственного интеллекта, который анализировал медицинские записи и выявлял признаки длительного COVID по появлению новых заболеваний и симптомов после инфекции, не объяснимых предыдущей историей болезни.

Модель была применена к данным почти 460 000 пациентов из 58 больниц США. Результаты показали, что:

• около 16% пациентов имеют признаки длительного COVID

• показатели варьируются от ~14% до почти 23% в разных регионах

• число случаев продолжало расти вплоть до середины 2024 года.

Учёные также обнаружили, что длительный COVID не является исключительно «последствием ранних волн пандемии», как считалось ранее. Напротив, новые случаи продолжают появляться, и в некоторых регионах даже наблюдается рост.

По словам исследователей, реальное число пациентов может быть ещё выше, поскольку многие случаи не попадают в статистику из-за отсутствия корректного диагностического кода.

Особую проблему представляет то, что пациенты с длительным COVID обращаются к разным специалистам с разными симптомами: кардиологи фиксируют нарушения автономной нервной системы, эндокринологи — метаболические сбои, неврологи — когнитивные нарушения. Но эти проявления часто не связываются между собой и с перенесённой инфекцией.

Авторы подчёркивают, что именно отсутствие единого диагностического «ярлыка» мешает системе здравоохранения оценить истинный масштаб проблемы и своевременно оказывать помощь пациентам.

Если текущие тенденции сохранятся, исследователи предупреждают о возможном дальнейшем росте числа случаев в течение следующего десятилетия.