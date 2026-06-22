theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
22 Июня 2026, 23:12
36
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В канадском руднике обнаружили воду возрастом около двух миллиардов лет

Геологи обнаружили в канадском руднике Кидд-Крик в провинции Онтарио воду, которая могла быть изолирована в земной коре около двух миллиардов лет.

В канадском руднике обнаружили воду возрастом около двух миллиардов лет.
В канадском руднике обнаружили воду возрастом около двух миллиардов лет.

Об этом сообщает издание Space Daily со ссылкой на исследование Университета Торонто.

Образец подняли с глубины примерно трех километров. Анализ показал, что вода на протяжении колоссального времени оставалась запертой в толще древних горных пород и не контактировала с атмосферой. Определить ее возраст ученым помог состав растворенных в жидкости благородных газов — гелия, неона, аргона и ксенона. Эти элементы накапливались в замкнутой системе, что позволило оценить, как долго вода находилась в изоляции.

По словам исследователей, жидкость оказалась чрезвычайно соленой — концентрация солей в ней примерно в десять раз выше, чем в морской воде. Также у нее был выраженный горький вкус и резкий сернистый запах.

Особенный интерес ученых вызвал тот факт, что в этой древней воде присутствовали микробные сообщества. Ученые считают, что микроорганизмы смогли выжить в полной темноте благодаря химическим реакциям между водой и окружающими минералами, без участия солнечного света.

Исследователи называют находку уникальным «капсульным» фрагментом ранней истории Земли. Она может помочь лучше понять, как развивалась жизнь в глубинных экосистемах планеты и в каких условиях микроорганизмы способны существовать миллиарды лет.

Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте