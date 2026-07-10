theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
10 Июля 2026, 21:49
10
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Ученые объяснили, почему современные здания, интерьеры и экраны перегружают наш мозг

Исследование провели ученые Стерлингского университета (Шотландия) под руководством профессора Пола Хиббарда совместно с коллегами из разных университетов и научных областей.

Ученые объяснили, почему современные здания, интерьеры и экраны перегружают наш мозг.
Ученые объяснили, почему современные здания, интерьеры и экраны перегружают наш мозг.

Зрительный дискомфорт — это неприятные ощущения, которые возникают при просмотре определенных изображений или нахождении в некоторых местах. Человек может чувствовать напряжение в глазах, головную боль, затруднения при чтении, раздражение или общее подавленное состояние. При этом окружающие в той же обстановке могут ничего особенного не замечать, передает dx.doi.org

Какие вещи чаще всего вызывают проблему

Авторы обзора выделили несколько типичных «провокаторов» в повседневной жизни:

  • полосатые и сильно повторяющиеся узоры на одежде, обоях или экранах;
  • захламленные, визуально перегруженные интерьеры офисов и магазинов;
  • высококонтрастные сочетания цветов;
  • мерцающий или неравномерный искусственный свет от ламп и экранов;
  • переполненные полки в супермаркетах, сложные интерфейсы приложений и витрины

.Особенно сильно эти факторы влияют на людей с повышенной чувствительностью к сенсорным раздражителям — тех, кто страдает мигренью, аутизмом, синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), дислексией или эпилепсией.

Почему современная среда так действует на мозг

Наш зрительный аппарат за миллионы лет эволюции приспособился к обработке естественных сцен — лесов, полей, облаков и воды. Современные искусственные пространства с их геометрическими узорами, яркими контрастами и высокой плотностью визуальной информации часто предъявляют к мозгу чрезмерные требования, заставляя его работать на пределе возможностей.

«Казалось бы, обычные визуальные события могут вызывать дискомфорт в повседневной жизни, влияя на то, как люди читают, работают, путешествуют и используют общественные пространства», — поясняет профессор Пол Хиббард.

Что предлагают авторы исследования

Международная команда специалистов из психологии, оптометрии, освещения, архитектуры и нейронаук пришла к выводу, что комфорт нужно закладывать уже на этапе проектирования.

«Это важное достижение — достичь консенсуса, к которому смогли прийти так много экспертов из самых разных областей», — отмечает соавтор работы профессор Арнольд Уилкинс из Университета Эссекса.

По их мнению, освещение, цифровые экраны, печатные материалы, дизайн интерьеров и городскую архитектуру можно делать значительно более дружелюбными к человеческому зрению. Это позволит снизить ежедневное зрительное напряжение, повысить концентрацию внимания, уменьшить количество головных болей и сделать пространства комфортными и доступными для всех людей, включая тех, кто особенно чувствителен к визуальным раздражителям.

Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте