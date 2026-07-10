Ученые объяснили, почему современные здания, интерьеры и экраны перегружают наш мозг.

Исследование провели ученые Стерлингского университета (Шотландия) под руководством профессора Пола Хиббарда совместно с коллегами из разных университетов и научных областей.

Зрительный дискомфорт — это неприятные ощущения, которые возникают при просмотре определенных изображений или нахождении в некоторых местах. Человек может чувствовать напряжение в глазах, головную боль, затруднения при чтении, раздражение или общее подавленное состояние. При этом окружающие в той же обстановке могут ничего особенного не замечать, передает dx.doi.org

Какие вещи чаще всего вызывают проблему

Авторы обзора выделили несколько типичных «провокаторов» в повседневной жизни:

полосатые и сильно повторяющиеся узоры на одежде, обоях или экранах;

захламленные, визуально перегруженные интерьеры офисов и магазинов;

высококонтрастные сочетания цветов;

мерцающий или неравномерный искусственный свет от ламп и экранов;

переполненные полки в супермаркетах, сложные интерфейсы приложений и витрины

.Особенно сильно эти факторы влияют на людей с повышенной чувствительностью к сенсорным раздражителям — тех, кто страдает мигренью, аутизмом, синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), дислексией или эпилепсией.

Почему современная среда так действует на мозг

Наш зрительный аппарат за миллионы лет эволюции приспособился к обработке естественных сцен — лесов, полей, облаков и воды. Современные искусственные пространства с их геометрическими узорами, яркими контрастами и высокой плотностью визуальной информации часто предъявляют к мозгу чрезмерные требования, заставляя его работать на пределе возможностей.

«Казалось бы, обычные визуальные события могут вызывать дискомфорт в повседневной жизни, влияя на то, как люди читают, работают, путешествуют и используют общественные пространства», — поясняет профессор Пол Хиббард.

Что предлагают авторы исследования

Международная команда специалистов из психологии, оптометрии, освещения, архитектуры и нейронаук пришла к выводу, что комфорт нужно закладывать уже на этапе проектирования.

«Это важное достижение — достичь консенсуса, к которому смогли прийти так много экспертов из самых разных областей», — отмечает соавтор работы профессор Арнольд Уилкинс из Университета Эссекса.

По их мнению, освещение, цифровые экраны, печатные материалы, дизайн интерьеров и городскую архитектуру можно делать значительно более дружелюбными к человеческому зрению. Это позволит снизить ежедневное зрительное напряжение, повысить концентрацию внимания, уменьшить количество головных болей и сделать пространства комфортными и доступными для всех людей, включая тех, кто особенно чувствителен к визуальным раздражителям.