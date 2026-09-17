Ученые назвали вид масла, защищающий мозг от хронического стресса.

Кокосовое масло первого отжима помогло защитить мозг от изменений, связанных с хроническим стрессом, в эксперименте на крысах.

У животных оно улучшало память и обучение, снижало тревожное поведение и уменьшало повреждение гиппокампа — области мозга, которая участвует в формировании памяти, передает frontiersin.org

Эксперимент провели на взрослых самцах крыс, которых подвергали хроническому стрессу. Животным давали кокосовое масло в разные периоды: до начала стрессового воздействия, одновременно с ним или после. Это позволило ученым оценить, на каком этапе продукт оказывает наиболее выраженный эффект.

У крыс, получавших масло, улучшались пространственное обучение и память. Кроме того, у них уменьшались признаки тревожного поведения и потери интереса к вознаграждению. Наиболее заметные изменения наблюдались у животных, которым кокосовое масло начали давать еще до воздействия стресса.

Исследователи также обнаружили снижение уровня кортикостерона — основного гормона стресса у грызунов. Одновременно уменьшались признаки окислительного повреждения клеток и восстанавливалась работа антиоксидантной системы организма.

Изучение тканей мозга показало, что кокосовое масло помогало сохранять нормальное состояние нейронов гиппокампа. По мнению авторов, защитный эффект может быть связан с жирными кислотами средней длины, содержащимися в масле, в частности с каприловой кислотой, а также полифенолами и другими антиоксидантными соединениями.

При этом исследование пока не позволяет сделать вывод о таком же эффекте у людей. Эксперимент проводился только на крысах, поэтому необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить, может ли кокосовое масло защищать человеческий мозг от последствий хронического стресса.