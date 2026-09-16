Исследование: Музыка помогает мозгу быстрее восстановиться после стресса.

Музыка может помогать человеку справляться со стрессом не только отвлекая от неприятных мыслей, но и меняя работу связанных со стрессом участков мозга. К такому выводу пришли ученые Института психологии Китайской академии наук.

Авторы провели два эксперимента с участием 120 здоровых молодых людей. Участникам сначала предложили выполнить стрессовое задание — как можно быстрее решать арифметические примеры. После этого одни слушали расслабляющую музыку, а другие — спокойные звуки воды, передает pnas.org

Музыка помогала именно после стресса

Перед стрессовым заданием музыка не оказала заметного влияния на первоначальную реакцию организма. Зато после него разница стала очевиднее. У слушавших музыку улучшалось настроение, а некоторые показатели работы организма быстрее возвращались к исходному состоянию.

Во втором эксперименте ученые наблюдали за мозгом участников с помощью функциональной МРТ. Оказалось, что музыка меняла взаимодействие между слуховой корой, островковой долей и таламусом.

Слуховая кора обрабатывает звуки. Островковая доля участвует в оценке состояния организма и значимых для него сигналов, а таламус передает информацию между различными системами мозга.

Важна не только мелодия, но и ее развитие

Изменения в мозге происходили не одновременно. Сначала усиливалось влияние слуховой коры на островковую долю. Позже возрастало взаимодействие между островковой долей и таламусом. Последнее изменение было связано с более заметным улучшением настроения.

Ученые также обнаружили связь с так называемым музыкальным напряжением. Это ощущение ожидания, нарастания и последующего разрешения, которое возникает по мере развития композиции. Когда напряжение в музыке менялось, менялось и взаимодействие между участками мозга. Эти изменения были связаны с улучшением настроения, восстановлением частоты сердцебиения и нормализацией работы вегетативной нервной системы.

По словам профессора И Ду, музыка представляет собой хорошо организованный во времени сигнал, в котором постоянно чередуются ожидание, напряжение и его разрешение.

«Музыка — это высокоструктурированный сигнал, который развивается через циклы ожидания, напряжения и разрешения. Наши результаты показывают, что мозг может использовать эту меняющуюся структуру как основу для перестройки сетей, регулирующих стресс, помогая психике и организму вернуться к более сбалансированному состоянию», — говорит ученый.

Авторы предполагают, что именно меняющаяся структура музыки может быть одним из факторов, благодаря которым она помогает восстанавливаться после острого стресса. Полученные результаты также могут пригодиться при разработке музыкальных методов поддержки людей, испытывающих стресс.