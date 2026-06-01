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16 Июня 2026, 07:00
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Ученые назвали три нарушения сна, которые ускоряют старение мозга

Новое масштабное исследование, опубликованное в журнале Alzheimer’s & Dementia, показывает, что нарушения сна наносят мозгу медленный и незаметный ущерб.

Ученые назвали три нарушения сна, которые ускоряют старение мозга.
Ученые назвали три нарушения сна, которые ускоряют старение мозга.

Ученые выделили три распространенные типа поведения, связанные с признаками ускоренного старения мозга. В их числе: сон менее семи или более девяти часов в сутки, частая дневная дремота и бессонница. Все три оказались связаны с накоплением специфических повреждений мозга, ассоциированных с риском деменции, пишет alz-journals.onlinelibrary.wiley.com

Исследование возглавили специалисты факультета психологии и Колледжа общественного здоровья имени Цукермана Аризонского университета в сотрудничестве с Университетом Южной Калифорнии. Они проанализировали снимки МРТ и ответы опросников более чем 23 тысяч человек среднего и пожилого возраста из крупной биомедицинской базы данных.

Что не так с дневным сном

Ранее в науке считалось, что короткий дневной сон позитивно сказывается на работе мозга. Так почему же в этом исследовании он показал такой тревожный результат? Ответа на этот вопрос пока еще нет. В опроснике не уточнялось, как долго длились отдельные эпизоды дремоты и в какое время суток они происходили.

Джин Александер, старший автор исследования и профессор кафедры психологии Аризонского университета, открыто признает это ограничение. Будущие работы должны проверить, одинаково ли на мозг влияют короткий послеобеденный отдых и более длительная, почти ежедневная дремота.

Вред короткого сна

Самый выразительный результат связан с недостаточной длительностью сна. У людей, которые спали менее семи часов в сутки, объем поражений белого вещества оказался заметно больше, чем у тех, кто придерживался рекомендованной нормы. 

«Наши данные показывают, что слишком короткий сон может приводить к увеличению объема поражений белого вещества по мере старения, — комментирует Александер. — Мы не увидели столь же выраженного влияния у тех, кто сообщал о слишком долгом сне, но это нужно проверить в выборках с бóльшим числом таких участников».

Значение исследования

На главные факторы риска деменции — возраст и генетику — невозможно повлиять. Именно поэтому выводы новой работы выглядят обнадеживающими. Все три характеристики, попавшие в фокус исследования, — короткий сон, частая дремота и бессонница — в принципе поддаются коррекции.

«Сон — один из тех потенциально модифицируемых факторов риска. Если мы сможем улучшить качество сна, это поможет замедлить старение мозга и, возможно, снизить риск деменций, таких как болезнь Альцгеймера», — заключает Александер.

Источник
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