Ученые: Работа ночью делает мозг меньше.

К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в журнале NeuroImage.

Ученые проанализировали данные 14 198 участников UK Biobank — крупного британского проекта, в котором собирают медицинскую, генетическую и поведенческую информацию о добровольцах. В исследование вошли работающие люди среднего возраста без серьезных заболеваний и диагностированных неврологических нарушений. Из них 2 122 человека сообщили, что работают по сменному графику. Исследователи обнаружили у сменных работников уменьшение объема двух областей мозга — правого таламуса и левой миндалины.

О каких структурах мозга идет речь?

Таламус участвует в передаче и обработке информации, а также связан с вниманием, памятью и регуляцией цикла сна и бодрствования. Миндалевидное тело играет важную роль в обработке эмоций и реакции на стресс. Именно эти функции часто страдают у людей, которые регулярно работают ночью или живут при постоянно сбитом режиме сна.

Помимо изменений в отдельных структурах мозга, авторы выявили признаки нарушения микроструктуры белого вещества — сети нервных волокон, которая обеспечивает связь между разными участками мозга. Изменения затронули несколько проводящих путей, включая кортикоспинальный тракт, ножки мозга и правый сагиттальный слой.

Исследование показывает связь между сменной работой и изменениями мозга, но не доказывает, что именно график напрямую вызывает уменьшение объема отдельных структур или ухудшение когнитивных функций.

Если вам стало страшно за свой мозг, можете расслабиться. Выводы ученых не только пугают, но и вселяют надежду. Так, исследование показало, что изменения носят обратимый характер. Как только человек увольняется либо меняет рабочий график, начинается процесс нормализации.

Сразу предупреждаем: серьезные изменения в объемах мозга требуют длительного восстановления. За 3 месяца в норму ничего не приходит. Но как показало исследование, в среднем связанная со сменным графиком потеря объема мозгового вещества останавливалась примерно в течение 2,4 года. Ученые рассматривают это как возможный период восстановления, в течение которого мозг способен адаптироваться после длительного нарушения циркадных ритмов.