Исследование: Велоспорт улучшает здоровье мозга и самочувствие

Езда на велосипеде — это доступный способ укрепить здоровье мозга и повысить общее благополучие. Велоспорт не только дает физическую нагрузку, но и улучшает эмоциональное состояние, когнитивные способности и социальные связи.

Новый обзор в журнале Frontiers in Sports and Active Living обобщает результаты 87 интервенционных исследований с участием велосипедистов из 19 стран. Большинство работ убедительно показывают множество положительных эффектов на психологическое, социальное, эмоциональное и когнитивное благополучие — особенно когда речь идет о занятиях на свежем воздухе и в формате нескольких сессий, передает doi.org

Нынешние непростые реалии — рост заболеваемости психическими расстройствами и недопустимо низкая физическая активность населения — делают эти данные особенно актуальными. Велоспорт в этих условиях может быть превосходным решением, которое не только стимулирует физкультуру, но и меняет к лучшему то, как люди чувствуют, мыслят и взаимодействуют друг с другом.

«Это исследование показывает, что простая поездка на велосипеде может дать все — от улучшения настроения и расширения круга общения до развития когнитивных функций», — говорит психолог Лорен Шак, старший научный сотрудник фонда Outride, ведущий автор статьи.

Ключевые выводы

  • Регулярные поездки на свежем воздухе имеют решающее значение: хотя занятия в помещении тоже полезны, программы на улице, особенно состоявшие из нескольких сессий, дают более устойчивый положительный эффект во всех изученных сферах благополучия.
  • Улучшение фокуса и мышления: исследования связывают езду на велосипеде с улучшением времени реакции, внимания и показателей работы мозга, отвечающих за концентрацию и когнитивную деятельность.
  • Интенсивность имеет значение: когнитивная польза подчиняется закону перевернутой U-образной кривой — если умеренная нагрузка поддерживает мышление, то чрезмерное перенапряжение может временно его ухудшить.
  • Психическое здоровье и социальные выгоды: участники разных программ сообщали об улучшении настроения, снижении стресса и укреплении социальных связей, включая расширение круга общения.
  • Пробелы и возможности: необходимо больше исследований с участием подростков, пожилых людей и социально незащищенных групп — особенно в реальных, а не лабораторных условиях.

Помимо хорошо задокументированной пользы велоспорта для физического здоровья, эти результаты указывают на его потенциал в поддержке эмоциональной регуляции, снижении стресса, развитии чувства принадлежности и повышении когнитивных показателей. На практике это включает самые разные формы катания: от школьных программ и групповых поездок по сообществу до занятий на велотренажере в тренажерном зале и велопоездок на работу.

«Чтобы велосипед действительно менял жизнь к лучшему, а не просто помогал доехать до метро или покататься в выходной, нужно одно — чтобы на нем мог спокойно кататься кто угодно и где угодно. А для этого исследователям, некоммерческим организациям и обычным людям пора объединяться и развивать велосипедную культуру вместе. Без расширения доступа и устранения неравенства мощный потенциал велопрогулок так и останется нереализованным», — резюмировал психолог Киан Браун из Университета Арканзаса, последний автор исследования.

