Ученые призывают пересмотреть нормы содержания нитратов в воде из-за угрозы для мозга.

Ученые в течение 27 лет наблюдали за более 54 000 взрослых жителей Дании, анализируя потребление нитратов и нитритов из различных источников, передает nv.ua со ссылкой на dx.doi.org

Результаты выявили поразительный контраст: растительные нитраты снижают риск деменции, тогда как вещества из продуктов животного происхождения, обработанного мяса и питьевой воды — повышают его.

Доцент Кэтрин Бондонно объяснила, что защитный эффект овощей связан с наличием в них витаминов и антиоксидантов. Они помогают нитратам превращаться в полезный оксид азота и блокируют образование вредных для мозга N-нитрозаминов. Зато в воде и красном мясе таких антиоксидантов нет, а гемовое железо в мясных продуктах только ускоряет синтез канцерогенов.

Для защиты мозга ученые рекомендуют потреблять больше зелени — положительный эффект дает даже одна чашка молодого шпината в день.

В рамках проекта впервые обнаружили связь между деменцией и водопроводной водой. Показатели заболеваемости были выше даже у тех участников, которые употребляли воду с концентрацией нитратов значительно ниже разрешенных норм. В Дании и ЕС лимит составляет 50 мг/л, однако авторы зафиксировали повышенный риск при содержании всего 5 мг/л. Несмотря на это, исследователи отмечают, что индивидуальный риск является минимальным, а обычная вода гораздо полезнее соков или газированных напитков. Однако регуляторным органам рекомендуют пересмотреть действующие стандарты безопасности.