theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
nv.ua logonv
8 Июня 2026, 21:30
57
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Ученые призывают пересмотреть нормы содержания нитратов в воде из-за угрозы для мозга

Совместное исследование Университета Эдит Коуэн и Датского института исследований рака свидетельствует, что источник нитратов в рационе человека существенно влияет на риск развития деменции.

Ученые призывают пересмотреть нормы содержания нитратов в воде из-за угрозы для мозга.
Ученые призывают пересмотреть нормы содержания нитратов в воде из-за угрозы для мозга.

Ученые в течение 27 лет наблюдали за более 54 000 взрослых жителей Дании, анализируя потребление нитратов и нитритов из различных источников, передает nv.ua со ссылкой на dx.doi.org

Результаты выявили поразительный контраст: растительные нитраты снижают риск деменции, тогда как вещества из продуктов животного происхождения, обработанного мяса и питьевой воды — повышают его.

Доцент Кэтрин Бондонно объяснила, что защитный эффект овощей связан с наличием в них витаминов и антиоксидантов. Они помогают нитратам превращаться в полезный оксид азота и блокируют образование вредных для мозга N-нитрозаминов. Зато в воде и красном мясе таких антиоксидантов нет, а гемовое железо в мясных продуктах только ускоряет синтез канцерогенов.

Для защиты мозга ученые рекомендуют потреблять больше зелени — положительный эффект дает даже одна чашка молодого шпината в день.

В рамках проекта впервые обнаружили связь между деменцией и водопроводной водой. Показатели заболеваемости были выше даже у тех участников, которые употребляли воду с концентрацией нитратов значительно ниже разрешенных норм. В Дании и ЕС лимит составляет 50 мг/л, однако авторы зафиксировали повышенный риск при содержании всего 5 мг/л. Несмотря на это, исследователи отмечают, что индивидуальный риск является минимальным, а обычная вода гораздо полезнее соков или газированных напитков. Однако регуляторным органам рекомендуют пересмотреть действующие стандарты безопасности.

Источник
nv.ua logonv
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте