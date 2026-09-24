Ученые назвали лучший способ снизить стресс на природе.

Психологи из Университета штата Орегон выяснили, что для снижения стресса и улучшения самочувствия важна не длительность прогулок на свежем воздухе, а качество внимания к окружающему миру.

Результаты их пилотного исследования доказали, что осознанная практика работает эффективнее простого хождения по парку без определенных мыслей, передает frontiersin.org

В масштабном эксперименте участвовали 35 взрослых добровольцев в возрасте от 18 до 72 лет. Исследователи случайным образом разделили их на две группы: первая в течение двух недель ежедневно выполняла специальные 15-минутные упражнения по осознанности на природе, а вторая просто гуляла на улице без каких-либо инструкций. Оказалось, что участники, осознанно концентрировавшиеся на окружающей среде, достигли больших улучшений в ментальном здоровье и снижении уровня тревожности.

Примечательно, что группа осознанной практики добилась этих результатов, несмотря на то, что провела на улице значительно меньше времени, чем контрольная группа. Ученые также установили, что наибольшую пользу от структурированной программы получили те волонтеры, чей начальный уровень психологического комфорта был наиболее низким. У людей с изначально высоким уровнем благополучия этот эффект проявлялся слабее.

«Наши результаты показывают, что качество взаимодействия с природой имеет большее значение, чем просто количество времени, проведенного на свежем воздухе», — подчеркнула ведущий автор исследования, доктор Сабина Хьюмер. Она добавила, что даже короткие, но регулярные практики осознанности способны помочь людям справляться с последствиями ежедневной рутины.

Контакт с природой поддерживает психологическое здоровье и снижает риск развития депрессии, однако большинство предшествующих работ фокусировались исключительно на длительности пребывания на улице. Новая работа демонстрирует, что человек выстраивает истинную эмоциональную связь с окружающим миром именно через направленное, осознанное внимание.

Полученные данные помогут специалистам разработать доступные методы терапии для жителей мегаполисов, которым особенно сложно выделять время на долгие прогулки в лесу или парке.