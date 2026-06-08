Сильная магнитная буря из-за облака солнечной плазмы обрушится на Землю.

По расчётам специалистов, к Земле приближается облако плазмы, отделившееся от Солнца ещё 6 июня.

По данным учёных, событие может достичь уровня G3. Такой показатель относится к категории сильных магнитных бурь и способен влиять на работу спутников, радиосвязи и энергетических систем.

В лаборатории отметили, что выброс плазмы изначально не двигался в сторону Земли. Однако математические модели показывают, что облако всё же пересечёт орбиту планеты. Специалисты заявили, что вероятность магнитной бури в понедельник достигает 96%.

Кроме того, исследователи оценивают в 85% вероятность того, что геомагнитные возмущения продлятся более суток и затронут вторник.

Для прогноза специалисты использовали данные аппарата STEREO, который наблюдает за Солнцем и Землёй с расстояния около 100 миллионов километров. Накануне спутник передал изображения, на которых облако плазмы движется в сторону планеты.

Дополнительное подтверждение дали коронографы около Земли. Они зафиксировали выброс типа «гало» — так классифицируют потоки солнечного вещества, направленные к планете.

В лаборатории добавили, что плазма может достичь Земли уже в ближайшие часы.